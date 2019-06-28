155-килограммовая модель шокировала Сеть, "повиляв хвостиком" в джакузи

Как известно, многие пользователи Сети обвиняют модель весом 155 килограммов в том, что своим примером она пропагандирует ожирение. В свою очередь,

поклонники Холлидей называют ее "богиней" и советуют недоброжелателям "выбросить свои устаревшие идеалы красоты на помойку".

Сама же Тесс, которая, по ее словам, носит платья 62-го размера, научилась не обращать внимания на выпады в свой адрес, любить свое тело и наслаждаться жизнью. Почти пять лет она живет в счастливом браке с фотографом Ником Холлидеем и воспитывает двоих сыновей, пишет TOPNEWS.

Галерея: Модель plus size Тесс Мюнстер (Холлидей)

"Я такая, какая есть. Какой мне смысл переживать из-за того, что я толстая? Ведь я, как любой человек, могу умереть хоть завтра.

И что тогда, умирая, мне раскаиваться в том, что я не все взяла от жизни из-за того, что ненавидела свое тело? Это же просто абсурд!"

- так однажды ответила Холлидей своим хейтерам.