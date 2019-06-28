KNAB начал уголовный процесс о возможных нарушениях Ушакова на посту мэра

Уголовный процесс начат по заявлению Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM).

В начале апреля, после решения министра Юриса Пуце отстранить Ушакова от должности мэра Риги, министерство отправило в KNAB и Генеральную прокуратуру прошение оценить, не было ли в деятельности Ушакова мошенничества, самовольства, превышения полномочий и бездействия должностного лица.

По мнению министерства, мэр Риги не контролировал в достаточной мере финансы компании Rīgas satiksme, а также не оценил закупки предприятия.

KNAB, реагируя на заявление VARAM, начал ведомственную проверку, в рамках которой получены сведения, указывающие на возможные признаки преступления. Чтобы это проверить, KNAB решил начать уголовный процесс. Пока что в рамках этого процесса ни к кому не применен статус подозреваемого.

"Получив сообщение VARAM, KNAB начал уголовный процесс, так как конкретную информацию возможно проверить только уголовно - процессуальными методами. Ни к одному лицу не применен уголовно-процессуальный статус", - сообщила представитель KNAB Агита Антонане.