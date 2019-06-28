Пт, 28.06.2019
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KNAB начал уголовный процесс о возможных нарушениях Ушакова на посту мэра

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Нил Ушаков

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс с целью "выяснить факты и обстоятельства" возможных нарушений закона бывшим мэром Риги Нилом Ушаковым, сообщает Латвийское телевидение.

Уголовный процесс начат по заявлению Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM).

В начале апреля, после решения министра Юриса Пуце отстранить Ушакова от должности мэра Риги, министерство отправило в KNAB и Генеральную прокуратуру прошение оценить, не было ли в деятельности Ушакова мошенничества, самовольства, превышения полномочий и бездействия должностного лица. 

По мнению министерства, мэр Риги не контролировал в достаточной мере финансы компании Rīgas satiksme, а также не оценил закупки предприятия. 

KNAB, реагируя на заявление VARAM, начал ведомственную проверку, в рамках которой получены сведения, указывающие на возможные признаки преступления. Чтобы это проверить, KNAB решил начать уголовный процесс. Пока что в рамках этого процесса ни к кому не применен статус подозреваемого.

"Получив сообщение VARAM, KNAB начал уголовный процесс, так как конкретную информацию возможно проверить только уголовно - процессуальными методами. Ни к одному лицу не применен уголовно-процессуальный статус", - сообщила представитель KNAB Агита Антонане.

Напомним, 5 апреля Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от обязанностей председателя Рижской думы. Оспаривая решение Пуце, Ушаков попросил оценить уголовную ответственность Пуце в этом процессе.

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