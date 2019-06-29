В Конго при обвале в шахте погибло 43 человека

Обвал произошел в четверг, 27 июня, на юге провинции Луалаба. .

Рудник, в котором произошел обвал, управляется дочерним предприятием швейцарской компании Glencore - Kamoto Copper Company. Все погибшие были нелегальными работниками, которые добывали руду без разрешения предприятия.

Представители Glencore заявили, что на управляемых компанией шахтах каждый день без разрешения работают примерно 2000 нелегальных сотрудников.

Губернатор провинции Луалаба сообщил, что после похорон погибших "будет организована большая встреча с лидерами шахтеров-нелегалов, чтобы навсегда договориться о правилах".