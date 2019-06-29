В Таллинне возле реки нашли мертвым молодого рэпера

Как сообщила полиция, сбежавшего из больницы 19-летнего Брэндона-Энрико нашли мертвым в лесу возле реки Пирита. Речь идет об эстонской восходящей звезде рэпа, который выступал под псевдонимом Mängupoi$$ Käru, пишет Rus.Postimees.
Брэндон-Энрико самовольно ушел из больницы 19 июня, и после этого близкие не могли с ним связаться.
В течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой человек.
В пятницу стражи правопорядка вместе с помощниками полицейских проверили одно место в лесу у реки Пирита. В 21.30 они нашли тело Брэндона-Энрико, без признаков насильственной смерти.
Когда новость о смерти молодого человека стала известна общественности, выяснилось, что речь идет о восходящей звезде рэпа, который носил псевдоним Mängupoi$$ Käru, сообщает Elu24.
Его музыка играла на эстонском Raadio 2. Самая его популярная песня "Nädalavahetus On Mu Lemmiktoit" появилась в конце прошлого года.