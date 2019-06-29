В Таллинне возле реки нашли мертвым молодого рэпера

Брэндон-Энрико самовольно ушел из больницы 19 июня, и после этого близкие не могли с ним связаться.

В течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой человек.

В пятницу стражи правопорядка вместе с помощниками полицейских проверили одно место в лесу у реки Пирита. В 21.30 они нашли тело Брэндона-Энрико, без признаков насильственной смерти.

Когда новость о смерти молодого человека стала известна общественности, выяснилось, что речь идет о восходящей звезде рэпа, который носил псевдоним Mängupoi$$ Käru, сообщает Elu24.