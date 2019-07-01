Видео: Кети Топурия поет на частной вечеринке в Юрмале

Русский TVNET смог узнать, что торжество проходило в Юрмале. Известно, что это была свадьба.

Артистка сама была похожа на невесту - она была в сказочно-белоснежном платье.

Во время просмотра невозможно не узнать бархатистый тембр певицы.

Кроме Кети на вечеринке выступали и другие звезды. На следующий день гостей развлекал Интарс Бусулис.

Ранее в интервью Регине Тодоренко звезда рассказала о выступлениях на корпоративах и первых днях в Москве.

Кроме того, совсем недавно свет увидел новый клип группы A`Studio.

Ролик называется "Хамелеоны", а премьера состоялась на YouTube-канале группы 21 июня.

Клип снимался долго и в нескольких городах. Автор песни лидер коллектива Байгали Серкебаев. Как рассказывали сами музыканты, клип снимался в Барселоне при участии компании O Creative Studio, которые ранее сотрудничали с Мадонной, FKA Twigs и AAP Rocky.

Композиция и видеоряд выдержаны в стиле 70-х.