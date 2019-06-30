Пн, 1.07.2019
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Видео: В Узбекистане аттракцион рухнул во время движения
Погибла девушка

Карусель. Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/AFI

В парке Джизака в Узбекистане во время движения рухнул аттракцион под названием "Летающая тарелка". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В результате ЧП погибла 19-летняя девушка. Она скончалась от телесных повреждений, которые получила после падения. Есть ли еще пострадавшие - не сообщается. Во время происшествия на аттракционе находились восемь человек.

Несчастный случай произошел в 12:05 по местному времени. Согласно данным генпрокуратуры Узбекистана, ЧП случилось из-за сломавшейся рукоятки аттракциона, в результате чего движущаяся часть механизма рухнула на землю вместе с людьми с высоты семь метров. Аттракцион был введен в эксплуатацию в марте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Видео: В Узбекистане аттракцион рухнул во время движения

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