Как получать с пищей "витамин молодости" Е
Такой мощный антиоксидант, как витамин Е, не синтезируется в организме человека - мы получаем его вместе с пищей. Как правильно пополнять его запасы?
Известный украинский диетолог, консультант популярного телепроекта "Взвешенные и счастливые" Светлана Фус рассказала о том, как обеспечивать себя ценным витамином с помощью питания.
"Витамин Е - антиоксидант и кардиопротектор, он участвует в синтезе различных гормонов, обладает противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет
- благодаря витамину Е клетки тканей тела становятся более устойчивыми к воздействию внешней среды", - рассказала диетолог о важнейшем нутриенте.
По словам эксперта, высоким содержанием витамина Е, который называют также "витамином молодости", отличаются растительные продукты, в особенности свежие, необработанные овощи и зерновые.
Диетолог посоветовала включать в рацион следующие продукты, которые можно есть в первозданном, не прошедшем через готовку виде:
- ростки пшеницы,
- лесные и грецкие орехи, миндаль, семена,
- яичные желтки,
- шпинат,
- листовую зелень,
- помидоры.
Кроме того витамина Е много в растительных маслах. Максимум витамина после обработки сохраняют растительные масла холодного отжима.
"Суточная потребность взрослого человека в витамине Е составляет около 15 мг. Такое количество содержится в 30 г подсолнечного масла или в 100 г оливкового.
Но набирать необходимое количество витамина Е нужно не только из этих источников", - отметила Светлана Фус.
Специалист также предостерегла от избыточного потребления "витамина молодости" - превышение его дозы может вызвать проблемы со здоровьем.