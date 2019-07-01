Пн, 1.07.2019
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Как получать с пищей "витамин молодости" Е
Рассказывает диетолог

Иллюстративное фото

ФОТО: depositphotos.com

Такой мощный антиоксидант, как витамин Е, не синтезируется в организме человека - мы получаем его вместе с пищей. Как правильно пополнять его запасы?

Известный украинский диетолог, консультант популярного телепроекта "Взвешенные и счастливые" Светлана Фус рассказала о том, как обеспечивать себя ценным витамином с помощью питания.

"Витамин Е - антиоксидант и кардиопротектор, он участвует в синтезе различных гормонов, обладает противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет

- благодаря витамину Е клетки тканей тела становятся более устойчивыми к воздействию внешней среды", - рассказала диетолог о важнейшем нутриенте.

По словам эксперта, высоким содержанием витамина Е, который называют также "витамином молодости", отличаются растительные продукты, в особенности свежие, необработанные овощи и зерновые.

Диетолог посоветовала включать в рацион следующие продукты, которые можно есть в первозданном, не прошедшем через готовку виде:

  • ростки пшеницы,
  • лесные и грецкие орехи, миндаль, семена,
  • яичные желтки,
  • шпинат,
  • листовую зелень,
  • помидоры.

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Кроме того витамина Е много в растительных маслах. Максимум витамина после обработки сохраняют растительные масла холодного отжима.

"Суточная потребность взрослого человека в витамине Е составляет около 15 мг. Такое количество содержится в 30 г подсолнечного масла или в 100 г оливкового.

Но набирать необходимое количество витамина Е нужно не только из этих источников", - отметила Светлана Фус.

Специалист также предостерегла от избыточного потребления "витамина молодости" - превышение его дозы может вызвать проблемы со здоровьем.

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