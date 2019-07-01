C июля на улицах Риги появится еще больше электроскутеров для аренды

В марте этого года предприятие, предлагающее круглосуточную аренду грузовых автомашин, оставленных в конкретных точках города, через мобильное приложение, начало работу в Латвии.

По словам Гайлумы, на аренду грузовых автомобилей в Латвии большой спрос, поэтому компания собирается расширить свою деятельность уже в этом году.

С 1 июля компания CityBee начала также сдавать в аренду электрические самокаты и планирует стать лидером в этом направлении.

Для начала планируется сдавать в аренду 150 самокатов, оставленных в различных местах столицы, однако компания хочет постепенно увеличить их число до 500.

Самокаты будут расположены в определенных зонах Риги.

Цена за их использование составит 0,50 евро за разблокировку и 0,10 евро в минуту за саму поездку. Использовать самокаты можно будет с 7 утра до 23 часов. Обслуживание самокатов обеспечит само предприятие.

В этом году CityBee планирует начать сдавать в аренду и легковые автомобили.