6 самых часто задаваемых вопросов о плавании

Чтобы уменьшить риск возникновения судорог, перед плаванием важно размяться - это поможет, даже если вы собрались всего лишь "поплескаться", а не долго плавать. Также помогает закаливание - прием контрастного душа, который приучит тело к перепадам температуры воды и укрепит иммунитет. Однако после судорог в тот же самый день лучше не купаться.

"Если вы решили всерьез заняться плаванием, лето - очень удачное время опробовать этот вид спорта совершенно бесплатно, но новичкам нужно учесть несколько моментов",

- рассказывает посол спортивного бренда 4F.

Сколько нужно плавать, и нужна ли разминка?

Поскольку плавание - это серьезный вид спорта, чтобы не навредить организму, важно не пропускать разминку и заминку: для начала нужно сделать растяжку, затем поплавать в умеренном темпе 10-20 минут. Заминка должна длиться 5-10 минут, и ее тоже желательно завершить растяжкой. Сама тренировка может быть поделена на несколько интервалов, когда темп поочередно более и менее активен.

"Тренировка начинающего пловца может длиться всего лишь 10 минут - для начала и с соблюдением техники и всех этапов этого будет вполне достаточно. С опытом время тренировки может быть увеличено до 45 минут и даже больше. Кроме того, очень важен выбор водоема:

неопытным пловцам лучше отдать предпочтение озерам, а не рекам. С морем тоже нужно быть аккуратнее, ведь одно дело - плавать в штиль и совсем другое, если поднялся ветер и море волнуется.

В открытых водоемах лучше не купаться в одиночестве - безопаснее будет это делать в компании", - советует Э. Цирулис. Тренер добавляет, что в бассейне плавать, конечно, намного легче:

"Если провести аналогию с бегом, то теплая, спокойная и прозрачная вода бассейна сопоставима с беговой дорожкой в фитнес-клубе, по которой бегать гораздо проще, чем по улице. Однако тренировки в открытом водоеме быстрее укрепляют мышцы и к тому же бесплатны".

ФОТО: Пресс-фото

Какой стиль предпочесть начинающим?

В отношении техники новичкам будет проще плавать брассом или на спине - так проще, и усталость медленнее накапливается. Кроме того, очень важно правильно дышать: регулярно и попеременно. В идеале - освоить технику дыхания под руководством профессионального тренера по плаванию.

Имеет ли значение половая принадлежность?

"Нет, а вот возраст - да, - рассказывает посол спортивного бренда 4F. -

Взрослому человеку не следует плавать, если он недавно болел и иммунитет ослаблен. В остальных случаях купание только укрепит здоровье.

Что же касается детей, то за ними следует присматривать: очень часто можно увидеть малышей, которые продолжают плескаться в воде, несмотря на то, что у них уже зуб на зуб не попадает и губы посинели. Этого нельзя допускать, потому что ребенок может серьезно заболеть.

Можно ли пить и есть перед плаванием?