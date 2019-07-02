6 самых часто задаваемых вопросов о плавании
Лето - самое время купаться на природе и наслаждаться плаванием, тем более что в этом году погода позволяет! Если Вы хотите делать это правильно и ничуть не хуже профессиональных пловцов, то есть несколько нюансов, которые нужно учесть. "Например, верхний слой воды всегда теплее нижнего, и перепад температур, особенно если заплыть поглубже, где вода существенно холоднее, может вызвать судороги. В этом случае важно сохранять спокойствие и стараться доплыть до мели. Если это не удается, конечно, следует звать на помощь. Именно поэтому к открытым водоемам я советую отправляться в компании. Однако если хорошенько размяться перед плаванием, судорог можно избежать", - советует Эдийс Цирулис, тренер с многолетним опытом.
Чтобы уменьшить риск возникновения судорог, перед плаванием важно размяться - это поможет, даже если вы собрались всего лишь "поплескаться", а не долго плавать. Также помогает закаливание - прием контрастного душа, который приучит тело к перепадам температуры воды и укрепит иммунитет. Однако после судорог в тот же самый день лучше не купаться.
"Если вы решили всерьез заняться плаванием, лето - очень удачное время опробовать этот вид спорта совершенно бесплатно, но новичкам нужно учесть несколько моментов",
- рассказывает посол спортивного бренда 4F.
Сколько нужно плавать, и нужна ли разминка?
Поскольку плавание - это серьезный вид спорта, чтобы не навредить организму, важно не пропускать разминку и заминку: для начала нужно сделать растяжку, затем поплавать в умеренном темпе 10-20 минут. Заминка должна длиться 5-10 минут, и ее тоже желательно завершить растяжкой. Сама тренировка может быть поделена на несколько интервалов, когда темп поочередно более и менее активен.
"Тренировка начинающего пловца может длиться всего лишь 10 минут - для начала и с соблюдением техники и всех этапов этого будет вполне достаточно. С опытом время тренировки может быть увеличено до 45 минут и даже больше. Кроме того, очень важен выбор водоема:
неопытным пловцам лучше отдать предпочтение озерам, а не рекам. С морем тоже нужно быть аккуратнее, ведь одно дело - плавать в штиль и совсем другое, если поднялся ветер и море волнуется.
В открытых водоемах лучше не купаться в одиночестве - безопаснее будет это делать в компании", - советует Э. Цирулис. Тренер добавляет, что в бассейне плавать, конечно, намного легче:
"Если провести аналогию с бегом, то теплая, спокойная и прозрачная вода бассейна сопоставима с беговой дорожкой в фитнес-клубе, по которой бегать гораздо проще, чем по улице. Однако тренировки в открытом водоеме быстрее укрепляют мышцы и к тому же бесплатны".
Какой стиль предпочесть начинающим?
В отношении техники новичкам будет проще плавать брассом или на спине - так проще, и усталость медленнее накапливается. Кроме того, очень важно правильно дышать: регулярно и попеременно. В идеале - освоить технику дыхания под руководством профессионального тренера по плаванию.
Имеет ли значение половая принадлежность?
"Нет, а вот возраст - да, - рассказывает посол спортивного бренда 4F. -
Взрослому человеку не следует плавать, если он недавно болел и иммунитет ослаблен. В остальных случаях купание только укрепит здоровье.
Что же касается детей, то за ними следует присматривать: очень часто можно увидеть малышей, которые продолжают плескаться в воде, несмотря на то, что у них уже зуб на зуб не попадает и губы посинели. Этого нельзя допускать, потому что ребенок может серьезно заболеть.
Можно ли пить и есть перед плаванием?
Тренер советует не есть за 1,5-2 часа до купания, особенно если речь идет не просто о развлечении, а о тренировке. "Это правило едино для всех видов спорта, но в воде ощущения могут быть особенно неприятными, поскольку давление на желудок и грудь сильнее. А вот после плавания кушать можно, если, конечно, вы не собираетесь снова плавать минут через 20-30.
Если вы выпили алкогольный напиток, то про купание можно забыть - в этом случае воду можно "употреблять" только в виде питья", - поясняет тренер.
Имеет ли значение, в каком купальнике плавать?
В отношении выбора купальника или плавок главное - комфорт. Примеряя купальник в магазине, присядьте, попробуйте грести руками - иными словами, убедитесь, что вам нигде не натирает и что плавки не порвутся в неудачный момент.
Если в будущем вы планируете плавать в открытом водоеме и в более холодные месяцы, то приобретите гидрокостюм, который будет сохранять тепло,
однако в данном случае речь не идет о плавании в зимние месяцы - к ним нужно готовиться заранее, и в этом случае применяется другая техника.
Примечательно, что удлиненные купальники по типу гидрокостюмов лучше сохраняют тепло, но они, конечно, не годятся, если вы сочетаете плавание с отдыхом на пляже и приемом солнечных ванн.
Правда ли, что плавание - самый лучший вид спорта?
Тренер считает, что такое мнение небезосновательно, ведь плавание очень позитивно влияет на здоровье: улучшается работа сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, увеличивается объем легких, улучшается качество мышечной массы, и организм в целом тонизируется. При соблюдении определенных условий, таких как правильное питание, режим и корректная техника тренировок, плавание уменьшает количество подкожного жира, особенно, если вы купаетесь в прохладной воде. "Кроме того,
плавание очень полезно для опорно-двигательного аппарата, поскольку во время тренировок задействуется больше групп мышц, в том числе укрепляется спина.
Плавание используется как часть реабилитации при различных травмах и болезнях. Словом, лето - самое правильное время, чтобы опробовать этот прекрасный вид спорта", - комментирует Э. Цирулис.