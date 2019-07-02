Популярная певица Сюзанна, заявившая ранее о домашнем насилии, ждет ребенка

Сюзанна поделилась этой радостной новостью на своей странице в Instagram.

Подписчики певицы поздравили пару и подчеркнули, что догадывались про беременность звезды.

"Давно уже раскусили пузико", "Поздравляем", "Дай Бог всего всего всего самого наилучшего", "Узнала это ещё по фотке, где ты в лифте сфоткалась", - писали поклонники артистки.

Сюзанна Варнина ( в дев. Абдулла) - участница украинского X-Faktor, победительница шоу "Артист" на канале "Россия 1", а также известна молодой аудитории по работе в дуэте "Мальбэк и Сюзанна"

"Мальбэк" — музыкальный дуэт Романа Варнина и Александра Пьяных, основанный в 2016 году. Варнин получил прозвище Мальбэк как солист коллектива. Вскоре после создания группы к музыкантам присоединилась украинская певица Сюзанна Абдулла, вышедшая замуж за Варнина.

Союз "Мальбэка" и Сюзанны получил известность благодаря таким композициям, как "Гипнозы", "Квазар", "Равнодушие" и "Стильный бит". В сентябре они выступили на телепередаче "Вечерний Ургант".