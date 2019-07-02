Шварценеггер против Чана в продолжении "Вия" — "Тайны печати дракона"

В центре - эпичная битва Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

В сиквеле "Вия" также сыграют: Рутгер Хауэр, Джейсон Флеминг, Юрий Колокольников, Павел Воля и многие другие.

Картина рассказывает о путешественнике Джонатане Грине: на этот раз он по приказу Петра Первого отправится создавать карты Дальнего Востока России.

Путешествие приводит его в Китай, где он встречает Лун Вана - Царя драконов.