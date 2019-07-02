Шварценеггер против Чана в продолжении "Вия" — "Тайны печати дракона"

Картина режиссера Олега Степченко "Тайна печати дракона" выпустила новый тизер: сюжет не раскрывается, но можно оценить уровень графики и увидеть знакомых звезд.
В центре - эпичная битва Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
В сиквеле "Вия" также сыграют: Рутгер Хауэр, Джейсон Флеминг, Юрий Колокольников, Павел Воля и многие другие.
Картина рассказывает о путешественнике Джонатане Грине: на этот раз он по приказу Петра Первого отправится создавать карты Дальнего Востока России.
Путешествие приводит его в Китай, где он встречает Лун Вана - Царя драконов.
Видео: Тизер картины "Тайна печати дракона"