Его актеры похожи на Путина, а он сам покоряет Канны. Присмотритесь, Кантемир Балагов

Относительно недавно - 20 июня - в российский прокат вышел фильм "Дылда". Почему это важно? Это уже вторая кинолента 27-летнего Кантемира Балагова, показанная на Каннском кинофестивале. В этом году Балагов даже получил за нее премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. А еще он вошел в список "30 самых перспективных россиян моложе 30 лет" по версии журнала Forbes. Стоит присмотреться!
Мне сложно описать то, что происходит внутри меня уже два дня. Столько слов добра и поддержки было сказано; меня это сильно трогает. Честно, не хочется анализировать всё это, а хочется просто прочувствовать. Спасибо Вам Всем Большое! P.S. Отвечаю на два распространенных вопроса в директе: 1) Мой ник в Доте: ЦИКЛОМЕД. Мой ММР: 1200 (Я рак). 2) @alexanderefros - вот аккаунт тату мастера, делавшего мне рукав. Аригато! ❤️
Новый фильм Кантемира Балагова "Дылда" рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Вокруг них все пытаются начать новую мирную жизнь, но ужасы войны забыть не так просто.
Кинокритик Антон Долин охарактеризовал коротко:
"Поэтичный, трагический и светлый фильм двух подругах в послеблокадном Ленинграде. Вторая картина Кантемира Балагова, два приза в Каннах".
Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.
Трейлер фильма "Дылда":
В интервью Долину Балагов пояснил, откуда такое странное название:
"Для меня дылда - не только героиня фильма Ия, но и какой-то способ существования. Дылда - это отсутствие грации, неуклюжесть, какая-то растерянность в пространстве.
Мои герои так же растеряны после войны в мирном пространстве, они не понимают, как им существовать", - признался он.
По его словам, "Россия постоянно находится в каком-то состоянии войны. Не знаю, с чем это связано. С ментальностью, может быть? С желанием казаться сильными, с проявлением этой силы? Даже 9 Мая - это проявление силы, когда выезжают военные машины, танки. Конечно, Россия - враждующая даже внутри себя страна".
Отметим, что мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале, где драма получила приз за режиссуру в программе "Особый взгляд".
Недавно появилась информация о том, что фильм покажут и в Риге.
"На сегодняшний день "Дылда" продана для проката в следующие страны: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Литва, Латвия, Эстония, Испания, Греция, Италия, Румыния, Турция, Бразилия и Китай. На финальной стадии подписания находятся контракты о прокате в США и Великобритании", - сообщил продюсер картины Александр Роднянский в социальной сети Instagram.
Тем временем журналист Юрий Дудь в рамках интервью для YouTube-канала "вДудь" обратил внимание на странную вещь - актеры Балагова похожи на президента России Владимира Путина.
Так он отметил, что в "Дылде" парень, который играет ухажера главного героя похож на молодого Путина, а в "Тесноте" раввин напоминает Путина.
Как пояснил режиссер, это неосознанно, в этом нет какого-то политического контекста. Говоря о "Тесноте", он признался, что о схожести актера с Владимиром Путиным он понял на третий съемочный день, когда тот просто в профиль повернулся.
"И я такой, блин, кажется, он похож на Владимира Владимировича. И потом на площадке к нему обращались Владимир Владимирович", - добавил Балагов.
Он понимает, что многие в этом найдут политический контекст, когда фильм выйдет.
"Но мы его не закладывали. Он (актер) мне просто нравится внешне, внутренне. Да и Путин в молодости выглядел очень интересно внешне", - отметил молодой режиссер.
Он добавил, что в кино ищет самобытные, интересные лица.
"У Путина, как к нему не относится, в молодости было очень интересное лицо. Если бы я бы увидел его такого сейчас, я бы с удовольствием снял его в фильме", - отметил Кантемир.
Касательно "Тесноты" он также признал, что его многие упрекали, мол, "Зачем вам раввин в виде Путина?", особенно, учитывая сцену, где раввин произносит очень мотивационную речь. Но это все неосознанно, настаивает Балагов.
Касательно отношения к президенту России, он ответил, что старается быть аполитичным.
"Но, видя, что происходит, и насколько это все затянулось, отношусь скорее отрицательно. Из подростков создается поколение, нам необходимо поколение, которое не знает Путина, поколение без Путина, иначе есть стагнация, что мы топчемся на месте", - подытожил он.