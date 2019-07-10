Его актеры похожи на Путина, а он сам покоряет Канны. Присмотритесь, Кантемир Балагов

Новый фильм Кантемира Балагова "Дылда" рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Вокруг них все пытаются начать новую мирную жизнь, но ужасы войны забыть не так просто.

Кинокритик Антон Долин охарактеризовал коротко:

"Поэтичный, трагический и светлый фильм двух подругах в послеблокадном Ленинграде. Вторая картина Кантемира Балагова, два приза в Каннах".

Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.

Трейлер фильма "Дылда":

В интервью Долину Балагов пояснил, откуда такое странное название:

"Для меня дылда - не только героиня фильма Ия, но и какой-то способ существования. Дылда - это отсутствие грации, неуклюжесть, какая-то растерянность в пространстве.

Мои герои так же растеряны после войны в мирном пространстве, они не понимают, как им существовать", - признался он.

По его словам, "Россия постоянно находится в каком-то состоянии войны. Не знаю, с чем это связано. С ментальностью, может быть? С желанием казаться сильными, с проявлением этой силы? Даже 9 Мая - это проявление силы, когда выезжают военные машины, танки. Конечно, Россия - враждующая даже внутри себя страна".

Отметим, что мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале, где драма получила приз за режиссуру в программе "Особый взгляд".

Недавно появилась информация о том, что фильм покажут и в Риге.

"На сегодняшний день "Дылда" продана для проката в следующие страны: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Литва, Латвия, Эстония, Испания, Греция, Италия, Румыния, Турция, Бразилия и Китай. На финальной стадии подписания находятся контракты о прокате в США и Великобритании", - сообщил продюсер картины Александр Роднянский в социальной сети Instagram.

Тем временем журналист Юрий Дудь в рамках интервью для YouTube-канала "вДудь" обратил внимание на странную вещь - актеры Балагова похожи на президента России Владимира Путина.

Так он отметил, что в "Дылде" парень, который играет ухажера главного героя похож на молодого Путина, а в "Тесноте" раввин напоминает Путина.

ФОТО: Кадр из видео

Как пояснил режиссер, это неосознанно, в этом нет какого-то политического контекста. Говоря о "Тесноте", он признался, что о схожести актера с Владимиром Путиным он понял на третий съемочный день, когда тот просто в профиль повернулся.

"И я такой, блин, кажется, он похож на Владимира Владимировича. И потом на площадке к нему обращались Владимир Владимирович", - добавил Балагов.

Он понимает, что многие в этом найдут политический контекст, когда фильм выйдет.

"Но мы его не закладывали. Он (актер) мне просто нравится внешне, внутренне. Да и Путин в молодости выглядел очень интересно внешне", - отметил молодой режиссер.

Он добавил, что в кино ищет самобытные, интересные лица.

"У Путина, как к нему не относится, в молодости было очень интересное лицо. Если бы я бы увидел его такого сейчас, я бы с удовольствием снял его в фильме", - отметил Кантемир.

Касательно "Тесноты" он также признал, что его многие упрекали, мол, "Зачем вам раввин в виде Путина?", особенно, учитывая сцену, где раввин произносит очень мотивационную речь. Но это все неосознанно, настаивает Балагов.

ФОТО: Кадр из видео

Касательно отношения к президенту России, он ответил, что старается быть аполитичным.