Его актеры похожи на Путина, а он сам покоряет Канны. Присмотритесь, Кантемир Балагов

Мне сложно описать то, что происходит внутри меня уже два дня. Столько слов добра и поддержки было сказано; меня это сильно трогает. Честно, не хочется анализировать всё это, а хочется просто прочувствовать. Спасибо Вам Всем Большое! P.S. Отвечаю на два распространенных вопроса в директе: 1) Мой ник в Доте: ЦИКЛОМЕД. Мой ММР: 1200 (Я рак). 2) @alexanderefros - вот аккаунт тату мастера, делавшего мне рукав. Аригато! ❤️

