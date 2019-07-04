Линдси Лохан полностью обнажилась в день своего рождения

"Я бы хотел быть ее фотографом", "Она действительно прекрасна", "Королева", - писали фолловеры под снимком.

Линдси Лохан - американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды. Начала свою карьеру в возрасте трёх лет и снялась во внушительном количестве рекламных роликов. С 10 лет Линдси играла в телесериалах, а в 11 лет сыграла главную роль в комедии 1998 года "Ловушка для родителей".Самые популярные картины Лохан: "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки" и "Сумасшедшие гонки". Кроме того, звезда получила скандальную славу из-за нарко- и алкозависимости, а также личной жизнь.