Чт, 4.07.2019
Самое же интересное вот что: однозначно о "сдавшейся Европе" говорят лишь прокремлевские медиа. Иван Пауков, комментатор TVNET, о ситуации в ПАСЕ

Линдси Лохан полностью обнажилась в день своего рождения

Линдси Лохан

ФОТО: https://www.instagram.com/lindsaylohan/

Американская актриса Линдси Лохан в день своего рождения разместила в Instagram полностью обнаженное фото. 

Скандально известной артистке исполнилось 33 года. 

Подписчики актрисы поспешили поздравить звезды с днем рождения и написать комплименты.

"Я бы хотел быть ее фотографом", "Она действительно прекрасна", "Королева", - писали фолловеры под снимком. 

За 11 часов фото собрало свыше 300 тысяч лайков. 

Линдси Лохан - американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды. Начала свою карьеру в возрасте трёх лет и снялась во внушительном количестве рекламных роликов. С 10 лет Линдси играла в телесериалах, а в 11 лет сыграла главную роль в комедии 1998 года "Ловушка для родителей".Самые популярные картины Лохан: "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки" и "Сумасшедшие гонки". Кроме того, звезда получила скандальную славу из-за нарко- и алкозависимости, а также личной жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🎀 🎂

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ