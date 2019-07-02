В Боливии сообщили о неизвестном смертельном вирусе

1 июля в столицу Боливии Ла-Пас прибыли международные исследователи для того, чтобы помочь местным экспертам распознать данный вирус. Анализ местных лабораторий выявил, что это не вирус гриппа, денге или чикунгуньи. Образцы также отосланы на анализ в США.

Информация о возникновении неопознанного вируса появилась в Боливии в прошлом месяце. Две главные больницы Ла-Паса приняли чрезвычайные меры профилактики. Власти заявили, что ситуация находится под контролем.

Как рассказала министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо, к настоящему времени от заболевания скончался один человек — доктор, который работал в провинции Каранави. Именно его в данный момент предлагают считать нулевым пациентом.

Подчеркивается, что от него заразились и два других врача: гастроэнтеролог Густаво Видалес и терапевт Марко Ортиз. Они напрямую контактировали с больными и в данный момент находятся в реанимации. Как пишет Los Tiempos, прогнозы по их состоянию положительные,