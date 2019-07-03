Фото и видео: в Чили и Аргентине наблюдалось полное солнечное затмение

Сотни тысяч людей оставили помещения, чтобы посмотреть на это явление.

Зрители приветствовали затмение улюлюканьем и аплодисментами. Когда оно закончилось, раздались крики "Еще, еще!"

По подсчетам, посмотреть на затмение прибыли примерно 300 000 туристов.

Президент Чили Себастьян Пиньера во время затмения посетил обсерваторию в Лайгере.

"Сегодня очень важный день, которого мы все так долго ждали", - заявил он.

Он считает, что Чили "в плане астрономии является столицей мира".

В Чили очень развита астрономия. В государстве находится примерно 70% мировой астрономической инфраструктуры, в том числе телескопов.

Следующее полное солнечное затмение на Земле ожидается 14 декабря 2020 года. Увидеть его снова можно будет в Чили и Аргентине.