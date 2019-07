Развалины замка и пронзительный вокал: в Сигулде выступила легендарная LP

Это уже не первое выступление LP в Латвии - в 2017 году певица дала концерт в Arēna Rīga, где представила материал со своего третьего студийного альбома Lost on You. В этом году Перголицци исполнила песни с нового альбома Heart to Mouth, а также уже полюбившиеся всем композиции.

Начало мероприятия было заявлено на 20.00, однако желающие насладиться мелодичным инди-роком и пронзительным вокалом певицы стали стекаться к развалинам Сигулдского замка уже около 19 часов.

На месте посетители могли согреться свежим кофе или чем-то чуть более крепким - на территории проведения мероприятия находилось несколько палаток, в которых продавались пиво, сидр, вино и другие алкогольные напитки.



Перед долгожданным выходом LP на сцену в Сигулде, перед сорбравшимися выступила исполнительница ANNNA - девушка родом из Латвии, но проживает и занимается музыкой в голландском Амстердаме. Сама же Перголицци появилась перед зрителями около 21.30.

Посетители за это время уже успели несколько раз промокнуть под ливнем, но это не помешало им насладиться выступлением легендарной американки итальянского происхождения. Многие даже пришли подготовленными и взяли с собой дождевики.



Свое выступление LP начала с одного из своих новых треков - Dreamcatcher. Далее последовали песни When I'm Over You, One Night In The Sun, Recovery и другие композиции с нового альбома.

Мелодичные звуки гитары, пронзительный вокал и ритм, под который хочется броситься в пляс - именно так можно охарактеризовать творчество Перголицци и новые ее произведения не стали исключением из этих правил.

Певица также исполнила уже всем полюбившиеся треки Lost On You, Muddy Waters и When We're High.

LP не ограничилась своим творчеством - артистка удивила публику исполнением песен легендарных рок-групп The Rolling Stones и Led Zeppelin, что привело зрителей в очевидный восторг.

Публика радостно встретила исполнительницу, люди танцевали под музыку и ритмично хлопали LP. Сама певица, по всей видимости, тоже наслаждалась концертом в Сигулде - Перголицци буквально скакала по сцене с улыбкой на лице и шутила.

Исполнительница иронично отметила, что "драматичная погода уже стала традицией на ее выступлениях в Латвии".

Галерея: концерт LP на эстраде в развалинах Сигулдского замка



Концерт LP завершился около 23 часов - позже назначенного времени. Певица несколько раз поблагодарила латвийцев за то, что они снова посетили ее выступление. Выступление, которое буквально лучилось позитивной энергетикой, точно запомнится жителям и гостям Сигулды надолго.