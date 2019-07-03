"Ведите здоровый образ жизни": Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком

"Метастазы пошли в мозг. Вот тут мне действительно стало страшно, потому что умирать в мои планы не входило... Меня позвал к себе заведующий отделением и сказал все, как есть. Он отметил, что если после 20 курса облучения опухоль не перестанет расти, то жить мне останется совсем немного", - заявила Яковлева.

После этого врачи сделали актрисе МРТ и сообщили, что опухоль перестала расти.

Она также рассказала о том, как ее настигло другое онкологическое заболевание -0 рак груди. По словам Яковлевой, у нее появились проблемы с координацией движений. Актриса не могла шевелиться и стала принимать обезболивающие, однако ее состояние здоровья продолжало ухудшаться. В результате друг Яковлевой отвез ее в клинику.

"Я была уверена, что у меня что-то не то с позвоночником. Я попала в отделение реабилитации, где как раз занимались болезнями суставов. Заведующая отделением попросила меня раздеться. Она позвала профессора из онкологического отделения этой же больницы. Та практически сразу же поставила мне диагноз - рак груди", - рассказала Яковлева.

По ее словам, первыми неладное почувствовали кот и собака актрисы.

"Кот Челс все врем прикладывался к моей груди. Постоянно бил меня лапой. Он потом просто умер на моих глазах... В довершении всех моих бед умерла еще и собака. Я к тому уже времени не могла с ней гулять из-за жутких болей. Я лежала и не вставала", - указала звезда "Чародеев".

К счастью, теперь Александра Яковлева чувствует себя лучше. Актриса призвала собравшихся в студии, а также зрителей передачи следить за своим здоровьем.

"Хочу сказать всем. Ведите здоровый образ жизни. Обязательно посещайте врачей. Не будьте, как я, у которой даже карточки не было в поликлинике", - подчеркнула Яковлева.



