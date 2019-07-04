Маша Распутина шокировала подписчиков неожиданной пластикой лица

Сама звезда никак не реагирует на комментарии хейтеров и вполне довольна своей внешностью. Артистка недавно похудела и прекрасно себя чувствует. Распутина продолжает публиковать все новые и новые снимки.

Маша Распутина стала популярной в начале 90-х. В 1994 году Распутина снялась для журнала Penthouse. После этой фотосессии за звездой закрепилось звание секс-символа. Артистка выпустила десять альбомов: "Городская сумасшедшая" (1991), "Я родилась в Сибири"(1993), "Синий понедельничек" (1994), "Маша Распутина" (1995), "Я была на Венере" (1996), "Ты меня не буди" (1998), "Поцелуй меня при всех" (2000), ""Живи, страна!" (2001), "Роза чайная" (2003), "Маша Распутина. The Best" (2008).