Facebook и Instagram устранили масштабный сбой

Жалобы на работу социальных сетей появились после 15:00, на работу мессенджеров - в течение последующих двух часов.

Технические неполадки наблюдались в разных странах - в Великобритании, Франции, Германии, США, России и ряде других стран. Латвия оказалась в их числе.

Более 80% пользователей Instagram и Facebook жаловались на проблемы с доступом к страницам.

Ночью 4 июля в Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые привели к сбоям в работе социальных сетей.

"Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", − сообщила пресс-служба Facebook в Twitter.

Об устранении проблем сообщил и Instagram.