Facebook и Instagram устранили масштабный сбой

Пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp по всему миру сообщали о сбое в работе сервисов 3 июля, свидетельствуют данные сайта Downdetector, да и личные наблюдения многих из нас.
Жалобы на работу социальных сетей появились после 15:00, на работу мессенджеров - в течение последующих двух часов.
Технические неполадки наблюдались в разных странах - в Великобритании, Франции, Германии, США, России и ряде других стран. Латвия оказалась в их числе.
Более 80% пользователей Instagram и Facebook жаловались на проблемы с доступом к страницам.
Ночью 4 июля в Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые привели к сбоям в работе социальных сетей.
"Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", − сообщила пресс-служба Facebook в Twitter.
Об устранении проблем сообщил и Instagram.
We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images and videos on Instagram. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #instagramdown— Instagram (@instagram) July 3, 2019