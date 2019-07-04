"Прыгает, падает, плачет, но продолжает танцевать". Код Дарины, которой гордится Латвия

"Театр танца DK Dance Theatre уже 15 лет работает в своем эмоциональном современном стиле танца! Обладатели Гран При Всемирной ассоциации искусств! Мы всегда в поиске нового, экстравагантного и главное настоящего искреннего танца со смыслом! Мы стараемся быть непохожими, идти своей линией, творить необычно, но с душой! Спектакль "ТЫ" - это мотивирующая история мечты, которая сквозь препятствия и разные страны должна обязательно исполнится! Верить в себя, стремиться, работать и стараться и идти к своей мечте! Всегда!", - говорит сама Дарина.

Дарина Кудлаева ФОТО: DK Dance Theatre

А мы приводим слова восторженных зрителей!

"У меня такое ощущение, что уже все мои знакомые и дети знакомых танцуют в DK Dance Theatre - приходишь на спектакли, и столько хороших людей встречаешь.

Дарина Кудлаева создала грандиозный проект и умело ведёт его вперёд к новым свершениям и новым победам. Откуда столько идей, столько энергии, столько вдохновения? И ведь в студию постоянно приходят новые участники, которые, казалось бы, не могут так быстро научиться, отточить каждое движение... А они могут.

ФОТО: DK Dance Theatre

Третий спектакль, и всегда всё безупречно. И с каждым разом только круче. Организация, звук, свет, видео, танцы - всё на отлично", - в социальных сетях пишут очевидцы.

"А ведь я помню, как она была ещё малышкой, и им надо было с группой танцевать на пляже, на песке. Другие девушки быстро уставали, а она старательно продолжала прыгать. Прыгает, падает, плачет, но все равно продолжает танцевать. Упорная была", - рассказывают о Дарине близкие.

ФОТО: DK Dance Theatre

"Честно о говоря, во время концерта я не думала о танце, как таковом.

Я смотрела на тебя и понимала, как это круто, когда человек по-настоящему самореализовался и теперь помогает это делать другим",

- признают те, кому посчастливилось посетить отсчетный концерт команды Дарины.

ФОТО: DK Dance Theatre

Нельзя не выделить яркие и продуманные костюмы команды, которые, несмотря на разные решения, смотрятся в унисон. "Уже стали визитной карточкой особые одеяния от рижского дизайнера Ины Цимошко, которая как пазлы складывает большую картину всего спектакля, понимая структуру самой ткани и особенности движений танцоров", - признается Дарина.

"Яркое шоу, которое оставляет долгое послевкусие. Выразительные костюмы, которые хочется разглядывать. Цепляющая музыка, которую хочется слушать и после окончания представления. А руководитель театра Дарина Кудлаева - тот самый человек, благодаря которому это волшебство стало возможным.

И я хочу сказать спасибо - за спектакль, за пережитые эмоции, за тех звездочек, которые благодаря Вам зажигаются на танцевальном небосклоне. Но мне думается, что уже пришла пора продавать билеты на шоу и выходить за рамки Дома Москвы - в большой мир. Вы можете, я знаю!", - написала поклонница творчества команды DK Dance Theatre.

Нам остается лишь восхититься, что в Латвии есть такие таланты, горящие за свое дело, и да, пожелать в следующем году выйти на новый уровень и показать спектакль всем желающим!