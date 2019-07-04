"Наступила пора расстаться": Лолита официально сообщила о разводе с молодым мужем

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться.

Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!", - призналась своим подписчикам звезда.

Милявская подчеркнула, что у нее все 9 лет был замечательный муж. Теперь она совершенно искренне желает ему только самого лучшего.

"Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", - отметила певица.

Кроме того, артистка указала, что не даст в обиду экс-супруга, если ему будут писать гадости. Лолита также пояснила, что статус "свободен" вовсе не означает, что она будет "искать новое приключение". Она хочет пожить одна и насладиться семьей и работой.