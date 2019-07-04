"Наступила пора расстаться": Лолита официально сообщила о разводе с молодым мужем

Популярная исполнительница Лолита Милявская на своей странице в Instagram разместила сообщение, в котором официально заявила, что разводится с молодым супругом Дмитрием Ивановым.
"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться.
Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!", - призналась своим подписчикам звезда.
Милявская подчеркнула, что у нее все 9 лет был замечательный муж. Теперь она совершенно искренне желает ему только самого лучшего.
"Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", - отметила певица.
Кроме того, артистка указала, что не даст в обиду экс-супруга, если ему будут писать гадости. Лолита также пояснила, что статус "свободен" вовсе не означает, что она будет "искать новое приключение". Она хочет пожить одна и насладиться семьей и работой.
Поклонники и коллеги певицы поспешили написать в комментариях слова поддержки. Некоторые из них просто не могли поверить в написанное и надеются, что эта публикация шутка.
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Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь 🤓✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен)🤓, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...