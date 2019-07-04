"Связок практически нет": Лолита рассказала про страшный диагноз

Украинская певица Лолита Милявская призналась прессе в серьезных проблемах с голосовыми связками. Оказывается артистка прошла обследование в Германии, где ей поставили неутешительный диагноз. Об этом пишет издание "Собеседник".
В Германии звезда обратилась к хорошему специалисту врачу-фониатру.
"Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и воскликнул: "У вас же связок практически нет!"", - рассказала певица.
Все дело в том, что связки со временем стираются. Это связано с тем, что вот уже 35 лет Лолита поет живьем.
Но врач успокоил звезду, пояснив, что петь она все же сможет.
"Теперь для меня главное - использовать то, что осталось для живого пения", — призналась Милявская.
Медики рекомендуют певице беречь голос. Оказывается, звезде категорически нельзя сбрасывать вес. Когда Лолита начинает худеть, у нее возникают проблемы с голосом. Кроме того, артистке нельзя нервничать. Ранее Милявская рассказывала , что охрипла, узнав о том, что ее муж Дмитрий Иванов попал в секту, связанную с НЛП и саентологией и стал посещать "тренинги".