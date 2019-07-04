"Связок практически нет": Лолита рассказала про страшный диагноз

В Германии звезда обратилась к хорошему специалисту врачу-фониатру.

"Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и воскликнул: "У вас же связок практически нет!"", - рассказала певица.

Все дело в том, что связки со временем стираются. Это связано с тем, что вот уже 35 лет Лолита поет живьем.

Но врач успокоил звезду, пояснив, что петь она все же сможет.

"Теперь для меня главное - использовать то, что осталось для живого пения", — призналась Милявская.