Чт, 4.07.2019
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Стало известно, кто сыграет главную роль в новой "Русалочке"

Холли Бейли сыграет Ариэль в киноадаптации мультфильма Disney.

ФОТО: AP/Reuters/Scanpix/коллаж Русский TVNET

В среду, 3 июля, стало известно, что роль главной героини в киноадаптации мультфильма "Русалочка" студии Disney сыграет R&B исполнительница Холли Бейли. Об этом сообщает BBC.

Бейли является участницей дуэта Chloe x Halle. Как отмечает издание TJ, 19-летняя певица ранее снималась лишь в сериале "Повзрослевшие" (англ. - Grown-ish).

Голливудская актриса Алисса Милано поздравила Бейли с тем, что последней досталась роль русалочки Ариэль.

"Холли Бэйли — превосходный выбор на роль Ариэль. Не могу дождаться фильма", - написала она.

Новости о том, что главную героиню в фильме сыграет 19-летняя исполнительница обрадовалась и британская актриса Наоми Скотт. 

Однако не все обрадовались выбору Disney для роли русалочки. Дело в том, что Бейли — темнокожая, а у известной всем Ариэль из мультфильма светлая кожа и красные (рыжие) волосы. 

Многие пользователи Twitter и Instagram стали возмущаться тем, что "новая Ариэль" далека от классической и привычной всем версии. 

Disney обвинили в лицемерии: "белую" актрису всегда могут заменить на темнокожую, а наоборот — никогда. 

"Это так лицемерно. Если бы на роль Тианы, Мулан, Покахонтас, Жасмин или Киду сыграла бы актриса другой рассы, мир бы сошел с ума и стал кричать о расизме", - написала одна пользовательница Twitter. 

"Отлично! А теперь мы хотим видеть Мулан блондинкой с голубыми глазами", - написал другой пользователь.

Между тем, как сообщает издание Variety, все песни из оригинального мультфильма 1989 года попадут ив новый фильм. 

В нем также прозвучат новые композиции, которые напишут Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда.

Дату выхода фильма пока неизвестна.

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