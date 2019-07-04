Стало известно, кто сыграет главную роль в новой "Русалочке"

Бейли является участницей дуэта Chloe x Halle. Как отмечает издание TJ, 19-летняя певица ранее снималась лишь в сериале "Повзрослевшие" (англ. - Grown-ish).

Голливудская актриса Алисса Милано поздравила Бейли с тем, что последней досталась роль русалочки Ариэль.

"Холли Бэйли — превосходный выбор на роль Ариэль. Не могу дождаться фильма", - написала она.

Halle Bailey is a brilliant choice to play Ariel. I can’t wait for this. 😍 https://t.co/vjGRX6kUIa — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) July 4, 2019

Новости о том, что главную героиню в фильме сыграет 19-летняя исполнительница обрадовалась и британская актриса Наоми Скотт.

@chloexhalle This girl is about to smash it up, y’all not even ready. Welcome baby gal 💜💜💜👸🏾 https://t.co/ylFuk2en2f — Naomi Scott (@NaomiScott) July 3, 2019

Однако не все обрадовались выбору Disney для роли русалочки. Дело в том, что Бейли — темнокожая, а у известной всем Ариэль из мультфильма светлая кожа и красные (рыжие) волосы.

Многие пользователи Twitter и Instagram стали возмущаться тем, что "новая Ариэль" далека от классической и привычной всем версии.

Disney обвинили в лицемерии: "белую" актрису всегда могут заменить на темнокожую, а наоборот — никогда.

"Это так лицемерно. Если бы на роль Тианы, Мулан, Покахонтас, Жасмин или Киду сыграла бы актриса другой рассы, мир бы сошел с ума и стал кричать о расизме", - написала одна пользовательница Twitter.

This is so hypocritical. If Tiana, Mulan, Jasmine, Pocahontas or Kida ever got casted as another race or skin colour the world would go crazy and scream racism. A coloured actress gets casted for Ariel, and the world has to be ok with it or they're racists. Wth?! — Kalisi (@Kalisi_RG) July 3, 2019

"Отлично! А теперь мы хотим видеть Мулан блондинкой с голубыми глазами", - написал другой пользователь.

Well done! Now we want as Mulan a blonde with blue eyes 🤦🏽‍♂️ — Anthony Elorga (@AnthonyElorga3) July 3, 2019

Между тем, как сообщает издание Variety, все песни из оригинального мультфильма 1989 года попадут ив новый фильм.

В нем также прозвучат новые композиции, которые напишут Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда.