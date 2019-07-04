В Амстердаме основательно изменят квартал красных фонарей

Также реформой предусмотрен запрет на демонстрацию обнаженного тела в витрине.

Халсема подчеркнула, что изменения в отрасли направлены на защиту секс-работников от толп туристов и решение проблемы торговли людьми.

Несмотря на предстоящую реформу, проституция не будет запрещена полностью.

"Я считаю, что многие женщины, которые работают там, чувствуют себя униженными, подвергаются насмешкам, и это одна из причин, по которым мы задумали наши меры", - заявила мэр Амстердама.

Халсема предлагает осуществить один из четырех сценариев: запрет на демонстрацию в витринах, закрытие борделей в центре города и перевод их на окраины, сокращение общего числа публичных домов в центре Амстердама и введение лицензий на витрины с обнаженной натурой.

Также предполагается определить так называемую эротическую зону города, куда можно будет попасть через специальные пропускные пункты.

Окончательное решение будет принято по итогам голосования городского совета осенью этого года. Перед этим предстоит провести консультации с местными жителями и представителями бизнеса.