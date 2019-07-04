В России запрещенными для женщин останутся около 100 "мужских" профессий

Министерство труда РФ продолжает работать над списком профессий, которые запрещены для женщин. Под запрет попадают около 100 различных должностей, сообщает Интерфакс. Ранее перечень запрещенных профессий состоял из 456 должностей.
"В настоящее время Министерство труда России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин", – говорится в сообщении от министерства.
В ведомстве указали, что в качестве критериев при пересмотре и актуализации перечня профессий учитывались факторы, которые опасны для репродуктивного здоровья женщин. То есть, те аспекты, которые влияют на здоровье будущего ребенка и которые имеют отдаленные последствия.
"Перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые условия труда", – подчеркивается в сообщении.
Несмотря на это в министерстве заявили, что в случае создания безопасных условий труда, работодатель имеет право применять труд женщин без ограничений.