В России запрещенными для женщин останутся около 100 "мужских" профессий

"В настоящее время Министерство труда России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин", – говорится в сообщении от министерства.

В ведомстве указали, что в качестве критериев при пересмотре и актуализации перечня профессий учитывались факторы, которые опасны для репродуктивного здоровья женщин. То есть, те аспекты, которые влияют на здоровье будущего ребенка и которые имеют отдаленные последствия.