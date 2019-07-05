Трамп рассказал о планах США совершить полет на Марс

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские космонавты скоро снова посетят Луну, а затем совершат посадку на марсе, где установят американский флаг, сообщает РИА "Новости".
"Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе", - заявил Трамп во время своего выступления в честь Дня независимости США.
Как отмечает РИА "Новости", в июле 1969 года астронавты из США первыми совершили посадку на Луне и установили там американский флаг.
В декабре прошлого года Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении остановленной при Бараке Обаме лунной программы.
Американский президент подчеркнул, что США не только оставят на Луне свой флаг и след, но и подготовятся к полету на Марс.