Пт, 5.07.2019
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Трамп рассказал о планах США совершить полет на Марс

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Марс

ФОТО: NASA/SWNS.com/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские космонавты скоро снова посетят Луну, а затем совершат посадку на марсе, где установят американский флаг, сообщает РИА "Новости".

"Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе", - заявил Трамп во время своего выступления в честь Дня независимости США.

Как отмечает РИА "Новости", в июле 1969 года астронавты из США первыми совершили посадку на Луне и установили там американский флаг. 

В декабре прошлого года Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении остановленной при Бараке Обаме лунной программы.

Американский президент подчеркнул, что США не только оставят на Луне свой флаг и след, но и подготовятся к полету на Марс.

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