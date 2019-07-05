54-летняя Алена Апина объяснила необходимость полуобнаженных сцен в своем клипе

Российская певица Алена Апина совершенно не стесняется своего возраста. Она довольно охотно подчеркивает достоинства своей фигуры пышным декольте или смелыми нарядами. Но клип 2017 года на песню "Близость" получил массу критики за излишнюю откровенность. В интервью писательнице и блогеру Нике Набоковой звезда объяснила, почему она решила раздеться на камеру.
Апина объяснила, что когда она стала звездой тогда не было соцсетей и она не читала и не замечала негатив, который мог лететь в ее адрес.
Поэтому, когда произошел скандал вокруг клипа "Близость", она не ожидала такой волны злобных комментариев с свою сторону.
Как призналась певица, она хотела как-то обострить тему и сохранить всю ту красоту, которая была у нее на этот момент.
Алена искренне удивлена реакцией, ведь подобные тему в ее клипах были и раньше. В видео на песню "Люби его" на исполнительнице и вовсе был купальник.
"Я оголялась 300 раз и никогда с людьми ничего не было. А тут, казалось бы, показала попу. И такая реакция", - удивляется Апина.
Одной из причин такого ажиотажа стал возраст артистки.
"В 50 сейчас - это как раньше было в 30. Ты вроде уже не юная, но и не старая. Ты еще вполне привлекательна. Я всегда была уверена в том, что я делаю. Тут я хотела и красивости, и показать, что женщина в 50 плюс желанна", - отметила она.
Апина объяснила, что жизнь в 50 не закончилась. Она хотела взбодрить всех и поддержать 50-летних и тех, кто старше.
Видео набрало миллионы просмотров, но следом посыпались сотни негативных комментариев.
"У меня выбили почву из-под ног. Я чувствовала смерть, думала, что сошла с ума в тот момент, когда все это читала. Я выходила на улицу, а за моей спиной шушукались. Меня узнавал. Это как-будто я очутилась в 90-х, когда я не могла спуститься в метро или проехать на общественном транспорте. Вот так получилось и в случае с "Близостью", - призналась певица.
Но больше всего певицу удивил бывший муж.
"Он позвонил и сказал, мол, когда я был рядом, я все-таки держал тебя в рамках. Я думал, что ты умная. Но стоило только тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала", - заявил ей мужчина.
Звезда пояснила, что тяжело переносила критику но ей помогла дочь, которая отбирала телефон и не разрешала читать злые комментарии. Кроме того, Апина рассказала, что обсуждение клипа зашло так далеко, что о нем говорили не на ток-шоу или программе Андрея Малахова, а на программе "Вести".
Алена Апина приобрела популярность в 90-х, когда стала солисткой группы "Комбинация", но в 1991 году артистка стала выступать сольно. Самые известные хиты: "Узелки", "Электричка", "Ксюша", "American Boy", "Бухгалтер" и "Лёха".