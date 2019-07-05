54-летняя Алена Апина объяснила необходимость полуобнаженных сцен в своем клипе

Апина объяснила, что когда она стала звездой тогда не было соцсетей и она не читала и не замечала негатив, который мог лететь в ее адрес.

Поэтому, когда произошел скандал вокруг клипа "Близость", она не ожидала такой волны злобных комментариев с свою сторону.

Как призналась певица, она хотела как-то обострить тему и сохранить всю ту красоту, которая была у нее на этот момент.

Алена искренне удивлена реакцией, ведь подобные тему в ее клипах были и раньше. В видео на песню "Люби его" на исполнительнице и вовсе был купальник.

"Я оголялась 300 раз и никогда с людьми ничего не было. А тут, казалось бы, показала попу. И такая реакция", - удивляется Апина.

Одной из причин такого ажиотажа стал возраст артистки.

"В 50 сейчас - это как раньше было в 30. Ты вроде уже не юная, но и не старая. Ты еще вполне привлекательна. Я всегда была уверена в том, что я делаю. Тут я хотела и красивости, и показать, что женщина в 50 плюс желанна", - отметила она.

Апина объяснила, что жизнь в 50 не закончилась. Она хотела взбодрить всех и поддержать 50-летних и тех, кто старше.

Видео набрало миллионы просмотров, но следом посыпались сотни негативных комментариев.

"У меня выбили почву из-под ног. Я чувствовала смерть, думала, что сошла с ума в тот момент, когда все это читала. Я выходила на улицу, а за моей спиной шушукались. Меня узнавал. Это как-будто я очутилась в 90-х, когда я не могла спуститься в метро или проехать на общественном транспорте. Вот так получилось и в случае с "Близостью", - призналась певица.

Но больше всего певицу удивил бывший муж.

"Он позвонил и сказал, мол, когда я был рядом, я все-таки держал тебя в рамках. Я думал, что ты умная. Но стоило только тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала", - заявил ей мужчина.

Звезда пояснила, что тяжело переносила критику но ей помогла дочь, которая отбирала телефон и не разрешала читать злые комментарии. Кроме того, Апина рассказала, что обсуждение клипа зашло так далеко, что о нем говорили не на ток-шоу или программе Андрея Малахова, а на программе "Вести".