Оппозиция не спешит выказывать поддержку Виестуру Зепсу

Руководитель фракции Новой консервативной партии Янис Озолс заявил агентству LETA, что в понедельник, 8 июля, или во вторник, 9 июля, в партии пройдет обсуждение кандидатуры Зепса, но на данный момент члены партии все же склоняются к тому, что самым быстрым способом решения сложившейся в думе ситуации являются внеочередные выборы.

Представитель фракции партии "Единство" Олаф Пулкс сказал, что выдвижение Зепса на должность мэра создало новую ситуацию, которую партия обсудит в понедельник. Однако ранее члены партии уже решили не поддерживать ни одного кандидата, чтобы были проведены внеочередные выборы.

Руководитель объединения "Риге" Оскар Путниньш заявил, что партия могла бы поддержать кандидатуру Зепса, если ее поддержат остальные партии оппозиции.

Заместитель руководителя фракции "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Дайнис Лоцис назвал выдвижение Зепса важным поворотом в ситуации и сказал, что фракция еще не обсуждала его кандидатуру, но однозначно готова выслушать план Зепса.

В свою очередь представители фракций партий "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР) сообщили агентству LETA, что не пдеержат кандидатуру Зепса.

Исполняющий обязанности председателя думы и кандидат от "Честь служить Риге" Олег Буров заявил агентству LETA, что очень положительно оценивает нового и перспективного политика Зепса, но поддерживать его кандидатуру не планирует. Буров также высказал мнение, что Зепсу будет непросто собрать необходимое число голосов, в том числе и от коллег по оппозиции.

Руководитель фракции "Согласия" Анна Владова заявила, что "Согласие" уже договорилось поддерживать кандидатуру Бурова и своего мнения не поменяет. Владова отметила, что не считает Зепса серьезной угрозой назначению Бурова.

Как сообщалось ранее, фракция партии "Для развития Латвии" официально выдвинула на должность мэра руководителя фракции Виестура Зепса.