Пт, 5.07.2019
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В сети обсуждают новый оптический обман: человек на фото парит в воздухе?

ФОТО: reddit.com/r/mildlyinteresting

На сайте Reddit был опубликован снимок мужчины, который будто бы парит в воздухе. Как пояснил сам автор кадра, оптическая иллюзия образуется за счет небольшого уклона улицы и тени под ногами. Из-за этого может показаться, что человек находится над асфальтом.

Shadow and slope makes it look like he’s floating from r/mildlyinteresting

Некоторые пользователи Сети подчеркнули, что если прикрыть тень на снимке пальцем, то и эффект полета пропадает, а мозг начинает видеть обман. Однако помогает такой трюк, судя по комментариям, не всем.

  • "Ну, мне понадобилось время, чтобы понять. Чувствую себя глупым", - пишет пользователь housecatyeh.
  • "Мне легче признать, что он левитирует, чем понять теорию про наклон и тень", - написал пользователь DO_NOT_GILD_ME.
  • "Я все еще уверен, что этот парень парит", - говорит LiesBuried.

А Вам удалось распознать иллюзию? 

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