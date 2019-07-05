В сети обсуждают новый оптический обман: человек на фото парит в воздухе?

На сайте Reddit был опубликован снимок мужчины, который будто бы парит в воздухе. Как пояснил сам автор кадра, оптическая иллюзия образуется за счет небольшого уклона улицы и тени под ногами. Из-за этого может показаться, что человек находится над асфальтом.
Некоторые пользователи Сети подчеркнули, что если прикрыть тень на снимке пальцем, то и эффект полета пропадает, а мозг начинает видеть обман. Однако помогает такой трюк, судя по комментариям, не всем.
- "Ну, мне понадобилось время, чтобы понять. Чувствую себя глупым", - пишет пользователь housecatyeh.
- "Мне легче признать, что он левитирует, чем понять теорию про наклон и тень", - написал пользователь DO_NOT_GILD_ME.
- "Я все еще уверен, что этот парень парит", - говорит LiesBuried.
А Вам удалось распознать иллюзию?