В сети обсуждают новый оптический обман: человек на фото парит в воздухе?

На сайте Reddit был опубликован снимок мужчины, который будто бы парит в воздухе. Как пояснил сам автор кадра, оптическая иллюзия образуется за счет небольшого уклона улицы и тени под ногами. Из-за этого может показаться, что человек находится над асфальтом.