Сб, 6.07.2019
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Фото: Самые пикантные моменты музыкального фестиваля в Дании

В датском городе Роскилле прошел музыкальный фестиваль Roskilde, который входит в в пятерку крупнейших европейских летних open air. На нет нет строгих правил или законов, ведь его устраивает некоммерческая организация, и все вырученные деньги идут на благотворительность — поддержку музыки, искусства, культуры.

Nude Run — это уникальная особенность датского музыкального open air.

Выбирают двух победителей — мужчину и женщину. Голый забег.входит в программу с 1998 года. Полностью обнаженные участники бегут вокруг кемпинга площадью 80 гектаров, преодолевают некоторые препятствие – небольшой пруд, а победители в мужской и женской группе получают билеты на следующий Roskilde.

Roskilde проводится 8 дней, а его основная часть длится четыре дня, как и на других фестивалях. На него приезжает примерно 100 тысяч человек ежегодно. Кемпинг открывается уже в воскресенье, за четыре дня до старта. Народ буквально захватывает территорию фестиваля. Приехавшим позже, как правило, не найти места для палатки. 

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