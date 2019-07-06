В Юрмале проходит праздник улицы Йомас

С 13 по 19 часов на сцене у гостиницы Hotel Jurmala Spa выступят DJ Spinga и Каспарс Курдеко, эстрадное объединение Kaija, группа Svetdienas aprilis, 3 Live Project и группа Perpetuum Ritmico. Посетители праздника смогут насладиться также представлением ударных инструментов Opercussion.

На пересечении улиц Йомас и Викторияс с 13 до 20 часов пройдут выступления группы Jakob Noiman Festival Band, Лаймиса Раценайса, группы The Swamp Shakers и духового оркестра "Юрмала".

Дети с 13 часов в саду Хорна смогут работать в различных творческих мастерских, играть вместе в актерами Юрмальского театра и смотреть представление научного театра Laboratorium.lv.

Посетители праздника также смогут увидеть большое шоу мыльных пузырей Martina Burbuli .

С 12 до 19 часов в Майори пройдет фестиваль народных танцев "Шаги в песке".

Галерея: Улица Йомас

Вечером с 21 до 2 часов ночи посетители праздника смогут отправиться на концерт, где будут играть Raita Asmana Big Band и петь солисты - Айя Витолиня, Динара Рудане, Эльза Розентале, Мартиньш Рускис, Эдийс Шнипке, Жорж Сиксна, Наурис Пунтулис и Ивар Ерцумс.