Жителей Лимбажского края беспокоит запланированное строительство терминала

Он указал на то, что в ходе общественного обсуждения представители Государственного бюро по контролю за окружающей средой получили несколько вопросов, на которые не смогли дать ответ, но обещали это сделать в ближайшее время.

По словам Земмерса, в ходе дискуссии жители края высказывали свои опасения по поводу влияния проекта на окружающую среду и землю. В разговоре также приняли участие представители туристической индустрии, которых волнует возможное уменьшение числа туристов после строительства терминала и трубопровода.

Во время общественного обсуждения был также поднят вопрос о выплате компенсаций владельцам земли, территория которой будет использоваться при строительстве.

Как сообщалось ранее, Skulte LNG Terminal планирует построить терминал сжиженного природного газа в Рижском заливе на северо-западе акватории порта Скулте. Расстояние от берега до терминала составит 2,5 км. Планируется также построить связанный с терминалом подземный газовый трубопровод от порта Скулте до подземного хранилища газа в Инчукалнсе.

Представитель Skulte LNG Terminal рассказал агентству LETA, что проект находится в начальной стадии, поэтому говорить о конкретных сроках его воплощения пока рано, однако эта информация может стать доступна в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что планируемая постройка терминала сжиженного природного газа и связанного с ним трубопровода в Рижском заливе взволновала также жителей Саулкрастского края.