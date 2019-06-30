"Готовы платить больше, только бы Рижский залив остался чистым". Жители против терминала

Многие из них высказали опасения по поводу того, какое влияние этот проект окажет на повседневную жизнь жителей, окружающую среду и туризм.

Беспокойство собравшихся вызвало отсутствие оценки влияния запланированного АО "Skulte LNG Terminal" проекта на жизнь местных жителей, а также возможное падение цен на недвижимость в этом районе, шум, неприятный запах и другие существенные негативные аспекты. Прозвучали даже опасения по поводу того, что хлор может нанести вред морской воде и ее обитателям.

Представитель Латвийского общества национального газового терминала и руководитель проекта Ренарс Микельсонс рассказал жителям, что решение об утверждении проекта будет приниматься только на основании глубокой оценки его влияния на окружающую среду, которая сейчас находится в стадии подготовки.

Авторы проекта заверили жителей, что перед постройкой терминала и трубопровода к оценке проекта будет привлечена Инспекция здравоохранения. Однако такое решение не устроило собравшихся.

По мнению жителей, эта процедура будет произведена "только на бумаге" и в ходе оценки не будет принято во внимание ухудшение визуального облика, шум и падение цен на недвижимость в Саулкрасты.

Также собравшиеся были недовольны тем, что в обсуждении такого важного проекта не участвует ни один официальный представитель госучреждения, а только представители частных фирм, и тем, что подготовкой оценки влияния проекта на окружающую среду займется сам заказчик строительства.

На вопрос собравшихся о том, сколько подписей жителей Саулкрасты нужно для отмены этого проекта, они получили ответ, что окончательное решение по этому вопросу в любом случае будет принимать правительство.

В свою очередь Кабинет министров не примет проект, если хоть одно из четырех самоуправлений - в том числе дума Саулкрасты - его не поддержит.

Говоря о плюсах проекта, его авторы заявили, что жители Латвии, в том числе Саулкрасты, получат доступ к более дешевому природному газу. Кроме того, этот проект гарантирует Латвии энергетическую безопасность. Затраты на проект по оценке Микельсонса составят около 100 млн евро.

Он рассказал собравшимся, что терминал будет построен перпендикулярно линии берега и он будет уже, чем изначально планировалось. Длина подземного трубопровода составит 29 км и его трасса будет максимально удалена от жилых территорий.

Микельсонс подчеркнул, что терминал будет находится на расстоянии около 2,5 км от берега моря, поэтому негативное влияние шума, производимого при строительстве и эксплуатации терминала, будет минимальным.

Кроме того, он сказал, что для выпаривания в терминале будет использоваться сжиженный газ, который дает гораздо меньше вредных выбросов, чем использование дизельного топлива или пропана в работе генераторов и компрессоров. По его словам, загрязнение будет происходить только в те несколько дней, когда будет происходить разгрузка корабля.

Микельсонс также проинформировал собравшихся, что терминал будет работать в течение 20 лет, и в ходе проекта Саулкрасты получат доступ к дешевому газу.

Жители Саулкрасты заявили, что готовы платить больше, только бы Рижский залив остался чистым.

Как сообщалось ранее, "Skulte LNG Terminal" планирует построить терминал сжиженного природного газа в Рижском заливе на северо-западе акватории порта Скулте. Расстояние от берега до терминала составит 2,5 км. Планируется, что терминал будет принимать корабли вместительностью от 40 000 до 174 000 кубических метров.

Планируется также построить связанный с терминалом подземный газовый трубопровод длиной около 39,5 км от порта Скулте до подземного хранилища газа в Инчукалнсе.

Представитель "Skulte LNG Terminal" рассказал агентству LETA, что проект находится в начальной стадии, поэтому говорить о конкретных сроках его воплощения пока рано, однако эта информация может стать доступна в ближайшие месяцы.