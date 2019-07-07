Богиня! Кристина Орбакайте показала главное достоинство своей фигуры

Известно, что 48-летняя Кристина Орбакайте вот уже две недели отдыхает с семьей в Майами. Накануне звезда поделилась первым видео в пляжном образе.

Исполнительница сделала фотографию во время прогулки на роскошной яхте, продемонстрировав главное достоинство своей фигуры.

Кристина без стеснения продемонстрировала свои стройные ножки, которые фанаты звезды считают одними из самых красивых в шоу-бизнесе.

Орбакайте недавно отметила 48-летие, но время, похоже, не властно над ней.