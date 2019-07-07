"У меня были передозировки": Алеся Кафельникова о наркозависимости, несчастной любви и желании умереть

В откровенной беседе с Татьяной Мингалимовой девушка рассказала про биполярное расстройство, наркозависимость и несчастную любовь к кумиру современной молодежи - рэперу Pharaoh (наст.имя - Глеб Голубин).

Сейчас девушка живет на Бали, а работает по контракту в Китае. Она признается, что старается не встречаться с людьми из прошлой жизни и сосредоточиться на своей карьере. В общей сложности, Алеся не была в Москве год.

Девушка отметила, что она очень много работала в Китае. В средней ее рабочий день - это восемь-девять часов. Конечно, не все было радужно.

Были случаи, когда в тональный крем дробили стекло. У Алеси даже остался шрам на лице.

Сейчас Кафельникова призналась, что она выдержала плотный график в Китае и ее пригласили работать моделью в Париж.

Из-за биполярного расстройства девушка наносила себе порезы на руках. Резать она начала себя в 13 лет. Но в модельном бизнесе - это не стало минусом. Агенты благосклонно восприняли и отметили, что это своеобразная фишка.

Кроме биполярного расстройства у Алеси был психоз. Определенный период своей жизни она не помнит совсем.

"Я понимала, что я хуже всех. Либо я наказывала саму себя, либо я делала еще хуже. Я делала хуже себе, чтобы посмотреть будете вы меня любить или нет... А боль, шрамы - я не чувствую боли. У меня куча синяков, куча всего, но боли я не чувствую. Меня разрывает изнутри...", - призналась девушка.

Она объяснила, что это все привело к тому, что она побывала в разнообразных притонах, на вечеринках и прочее. Но поездка на Бали ее изменила.

"После Бали я была абсолютно чистая", - поясняет она.

Последний шрам у Алеси появился перед поездкой на Бали.

Своего бывшего молодого человека хип-хоп исполнителя Pharaoh она продолжает любить.

"Мы не можем быть вместе... Сейчас мы развиваемся и делаем что-то для своей карьеры... Мне 20 лет, что я должна повеситься из-за этого... У меня есть смирение и принятие... Главное, чтобы он знал себе цену", - говорит Алеся.

Кафельникова отмечает, что в их расставании во многом виновата она.

"Это странная наркоманская история", - смеясь говорит она.

Но артист пытался ее вытягивать. Она считает, что тусовка Pharaoh способствовала ее большему затягиванию.

Девушка рассказала о реабилитации в Москве. Раньше это было эффективно, а сейчас - это собрание анонимных "торчков", которые ничего не хотят менять, а просто посещают тусовки.

"У меня были передозировки, после эпилепсии я вставала и дальше продолжала, а мне говорят: "Постой, мы тебе только что язык вытаскивали ложкой, а ты дальше это делаешь". А я такая: "Пф..., я не знаю, мне все равно", - рассказывает Алеся.

Перед поездкой на Бали у нее пришло осознание.

"А потом тебе это перестает нравиться... Тебе хочется реально привести себя в порядок. У меня лично был какой-то щелчок, и я поняла: "Господи, где я оказалась? Мне отсюда точно надо валить"", - говорит она.

Остановкой для нее стал кризис у папы. Она поняла, что ей надо остановиться.

"Сейчас весь мой фокус настроен на то, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась... Я поняла, что пора ехать за границу и работать. Я всех люблю. И хочу, чтобы гордились мной...", - плача признается Алеся.