"Это были безумные деньги": Солист "Иванушек Int." о работе моделью и съемках с Лаймой Вайкуле

"Четвертый курс, диплом. Я гуляю по Арбату и вдруг подходит девушка: "Вы знаете, мой папа сейчас с американцем открыл школу в Крылатском.

Вы не хотели бы себя попробовать с модельном бизнесе?", - рассказывает об этом встрече Кирилл.

Но молодой человек согласился и встретился с американцем. Его сфотографировали на полароид. Фото получилось ужасного качества и Кирилл не поверил, что он может стать моделью.

"Ничего, полгодика-годик, и ты себя не узнаешь", - ответили ему.

Он теперь только понимает переживания мамы, ведь он забросил техникум и подписал контракт на 100 тыс. долларов, а 90-е годы - это были сумасшедшие деньги.

Это не был развод, но это были первые российские модели, которые ездили в США. Правда, деньги Кирилл так и не получил. Американец не смог договориться российской стороной и уехал.

"Но практика модели мне потом очень помогла в шоу-бизнесе", - отмечает он.

Потом Андреев работал у Вячеслава Зайцева и параллельно снимался в клипах у Лаймы Вайкуле- Lost without you и Светлана Владимирская "Мальчик мой".

После съемок с Вайкуле, где он играл ее продюсера он пересекся с Натальей Ветлицкой. Андреев познакомился со стильной певицей, спустя время, когда она стала уже настоящей звездой он случайно ее встретил в одном из московских клубов. Ветлицкая вспомнила молодого человека.

Кирилл рассказал ей, что очень хочет петь. Так Наталья его познакомила с продюсером Игорем Матвиенко, который набирал ребят в новый проект.