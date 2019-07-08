Россия прекратила прямое авиасообщение с Грузией

В понедельник, 8 июля, вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, предусматривающий временный запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который выполнял рейс Тбилиси—Москва, приземлился в аэропорту Шереметьево в 4.51 по местному времени. Это последний прямой рейс российской авиакомпании из Грузии, сообщает "Коммерсантъ".
Отмечается, что свои последние рейсы из грузинской столицы в Москву выполнили самолеты российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7, а также из Москвы в Тбилиси — грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.
Как сообщалось ранее, 20 июня в Грузии начались массовые антиправительственные акции протеста. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.