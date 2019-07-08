Россия прекратила прямое авиасообщение с Грузией

В понедельник, 8 июля, вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, предусматривающий временный запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который выполнял рейс Тбилиси—Москва, приземлился в аэропорту Шереметьево в 4.51 по местному времени. Это последний прямой рейс российской авиакомпании из Грузии, сообщает "Коммерсантъ".