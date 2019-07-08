"Это земля, которая принадлежит нам. Даже, когда здесь хозяйничают чужаки". Левитс обратился к народу

В понедельник, 8 июля, президент Латвии Эгил Левитс после инаугурации выступил с обращением к народу Латвии у памятника Свободы. Это стало нововведением нового главы государства. Приводим главные моменты его выступления.
Президент в своей речи подчеркнул, что отечество и свобода - это те ценности, к которым латышский народ всегда стремился. Это ценности, которые когда-то были завоеваны, затем потеряны и вновь обретены.
Галерея: Церемония у памятника Свободы
"Отечество - это наша земля, с которой мы связаны многими поколениями, где бы мы физически ни находились.
Это земля, которая принадлежит нам. Наша она и тогда, когда здесь хозяйничают чужаки. Это земля, которая определяет нашу судьбу. И это земля, судьбу которой определяем мы сами", - сказал Левитс.
"В свою очередь свобода - естественное состояние человека, состояние, когда мы можем выбирать между альтернативами. Это состояние, когда мы сами можем устанавливать пространство своей свободы, его границы, в рамках которых мы можем действовать, как хотим. Это состояние, когда мы можем реализовать свою волю и желания", - отметил президент.
Президент обратил внимание на то, что надпись на памятнике Свободы гласит "Отечеству и свободе". Это означает, что отечество и свобода - неразрывные понятия, и эта связь налагает обязательства гарантировать, чтобы отечество было свободным, сказал Левитс.
"Отечество свободно, когда мы каждый как отдельный человек свободны и все вместе как демократическое общество в своем отечестве можем свободно принимать решения о том, как жить", - подчеркнул президент.
Также Левитс выразил веру в Латвию как в правовое и справедливое государство, где ценят солидарность и готовность помочь друг другу.
"Я верю в Латвию как в благополучную страну, где каждому доступна часть общего блага - как в материальном и духовном, так и в социальном смысле. Мы все вместе способны создать такую Латвию.
Я верю в Латвию как в современное государство на севере Европы, в способность наших ученых и предпринимателей конкурировать на мировом уровне, в способность наших артистов подарить миру новые и неожиданные идеи.
Я верю в Латвию, в котором все мы, латыши и представители национальных меньшинств, мы, народ Латвии, сильны в своей государственности, способны строить свое государство как дом для каждого из нас", - сказал президент, завершая выступление.
Видео: Мероприятие у памятника Свободы
По наблюдениям TVNET, выступление главы государства прошло без дождя, который сегодня очень некстати накрыл столицу. После речи, Левитс "пошел в народ" - он пожимал руки пришедшим его поддержать, с некоторыми обнимался, обменивался репликами.
После этого бывший президент Латвии Раймонд Вейонис символически передал ключи от Рижского замка Левитсу.
Галерея: Вейонис символически передал ключи от Рижского замка Левитсу
Справка о новом президенте:
По данным архива агентства LETA, Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.
Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС.
Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.