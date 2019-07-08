Дело против Юрашса о разглашении государственной тайны передано в суд

Прокурор Марис Урбанс передал Рижскому суду Видземского предместья уголовное дело, в рамках которого депутат Юрис Юрашс обвиняется в умышленном разглашении государственной тайны, сообщила агентству LETA представитель прокуратуры Лаура Маевска.
В январе большинство депутатов Сейма поддержало выдачу Юрашса для уголовного преследования за разглашение государственной тайны.
Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя предприятия Latvijas Dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован с взяточничества на торговлю влиянием.
Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. За обнародование этой информации против него был начат уголовный процесс.
Уголовный закон предусматривает за умышленное разглашение государственной тайны лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы, денежный штраф с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.