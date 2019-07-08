Макаревич, Гребенщиков, Рома Зверь и другие звезды записали песню "Чиж & Co" в поддержку политзаключенных

Автором идеи выступила известная телеведущая Светалана Лазарева. Именно она разместила данное видео на своей странице в Facebook.

В акции приняли участие такие артисты как Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Максим Леонидов, Петр Налич, Алексей Кортнев, Рома Зверь, Вася Обломов, MANIZHA и сама Лазарева.

Ранее Лазарева также была одной из тех, кто организовал "Марш матерей" в поддержку фигурантов "Нового величия", в августе 2018 года. Послемарша нескольких фигурантов были отпущены под домашний арест.

Примечательно, что текст и музыку более 20 лет назад написал Сергей Чиграков (лидер коллектива "Чиж & Co"), а сама песня была выпущена на альбоме "Чиж" в 1993 году и имеет второе название "Русская".

Напомним, судебный процесс по делу восьми фигурантов "Нового величия" начался в мае.