Макаревич, Гребенщиков, Рома Зверь и другие звезды записали песню "Чиж & Co" в поддержку политзаключенных

Российские музыканты совместно записали легендарную песню группы "Чиж & Co" "Хочу чаю" и поделились ей. Артисты решили таким образом оказать поддержку фугурантам дела о "Новом величии", а также другим политзаключенным. Об этом пишет "Медуза".
Автором идеи выступила известная телеведущая Светалана Лазарева. Именно она разместила данное видео на своей странице в Facebook.
В акции приняли участие такие артисты как Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Максим Леонидов, Петр Налич, Алексей Кортнев, Рома Зверь, Вася Обломов, MANIZHA и сама Лазарева.
Ранее Лазарева также была одной из тех, кто организовал "Марш матерей" в поддержку фигурантов "Нового величия", в августе 2018 года. Послемарша нескольких фигурантов были отпущены под домашний арест.
Примечательно, что текст и музыку более 20 лет назад написал Сергей Чиграков (лидер коллектива "Чиж & Co"), а сама песня была выпущена на альбоме "Чиж" в 1993 году и имеет второе название "Русская".
Напомним, судебный процесс по делу восьми фигурантов "Нового величия" начался в мае.
* "Новое величие" - это организация, которая была создана в Москве в декабре 2017 года. Ее участники обвиняются следствием в организации экстремизме, также определенных планов по захвату власти в России. Двое фигурантов уже получили наказание: Рустам Рустамов - 1,5 года лишения свободы условно, а Павел Ребровский - 2 года и шесть месяцев колонии общего режима.