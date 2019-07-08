Апартаменты у моря и роскошные особняки: Как выглядят дома российских звезд в Юрмале?
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Ежегодно звезды российской эстрады приезжают в Юрмалу. Поэтому не удивительно, что многие из них приобрели недвижимость в латвийском курортном городе.
В Булдури, в новом проекте Riviera расположены квартиры, которые принадлежат Борису Моисееву и стилисту Сергею Звереву, так пишут российские СМИ.
Из роскошных апартаментов открывает вид на Лиелупе и небольшие острова. Хотя не сообщается сколько заплатил Зверев, но Моисеев когда-то за свою квартиру (77 кв.метров) отдал 240 тыс. евро. В целом, цены в комплексе Riviera колеблются от 220 до 330 тыс. евро.
Актер Владимир Винокур, певец Валерий Сюткин, ведущий Александр Масляков и актриса Ольга Будина поселились в элитном проекте Marienbāde, который расположен в Лиелупе. До моря примерно 70 метров, а ближайшая река расположена всего в 10 минутах. Цены на квартиру в этом комплексе колеблются от 230 тыс. до 1 млн евро.
Недалеко от концертного зала "Дзинтари" расположен один из самых дорогих многоквартирных домов в Юрмале - Jūrmalas vilnis. Здесь живет юморист Геннадий Хазанов, Клара Новикова, композитор Аркадий Укупник, актер Антон Табаков и музыкант Леонид Агутин.
В Дзинтари в комплексе жилых домов Dzintaru rezidence находится недвижимость композитора Игоря Николаева, который в этом году вместе с дочерью часто посещает лесной парк в Дзинтари. Также там расположена четырехкомнатная квартира певицы Ларисы Долиной, которую она приобрела за 1,25 млн евро, а двухкомнатную за 410 тысяч евро. Квартиру поменьше она приобрела для своей дочери еще до рождения внучки, чтобы дочь во время беременности могла отдыхать на море.
Несколько лет подряд Алла Пугачева с семьей оставалась на вилле "Марта", которая расположена в Булдури. Это один из самых дорогих особняков в Юрмале, который когда-то принадлежал бывшему совладельцу банка "Parex" Виктору Красовицкому. Как указано в объявлении компании Baltic Sotheby's International Realty у виллы шесть спален. Их общая площадь 2387 квадратных метров. Хотя Примадонна в этому году отдыхает в Юрмале, на данный момент точно не известно, где она остановилась.
Знаменитый российский актер Эммануил Виторган сам публично пару лет назад признался, что приобрел имущество на ул. Театра, недалеко от улицы Йомас. У дома расположен красивый сад и бассейн. Примечательный факт, что дом, где актер проживает вместе с супругой, является архитектурным памятником.
В Юрмале также находится особняк латвийской певицы и любимицы россиян Лаймы Вайкуле.
Галерея: Дом Лаймы Вайкуле