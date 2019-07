"Вей бей проруха судьба" и безудержное веселье: В Юрмале выступил Гарик Сукачёв

Сукачёв и Галанин. ШизА и порода. Брызги и драйв. Вкусно, громко и очень трогательно. «Куда идём мы? Туда, где светит солнце!» #рок #галанин #сукачев

A post shared by eg0istka (@eg0istka) on Jul 8, 2019 at 3:34pm PDT