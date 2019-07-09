"Вей бей проруха судьба" и безудержное веселье: В Юрмале выступил Гарик Сукачёв

Если использовать самые распространённые кальки, то Гарика Сукачёва, выступившего вчера, 8 июля, в концертном зале "Дзинтари" в рамках гастрольного тура "59:59", можно назвать "легендой русского рока", "выдающейся личность российской рок-сцены" и "культовым музыкантом".

Это все, разумеется, правда, однако Гарик Сукачёв сегодня - не просто набор клише из мира шоу-бизнеса или самых лестных качественных прилагательных.

Гарик Сукачёв - связующее звено между, как минимум, тремя поколениями. Собравшиеся в концертном зале "Дзинтари" - живое подтверждение этому.

Эффектные рокеры, консервативные семьянины и совсем юные тинейджеры - все они пришли на концерт за своей порцией драйва.

Впервые концертную программу "59:59" Гарик Сукачёв представил публике в декабре 2018 года в России. Её название - не просто набор цифр. 1959 - год рождения музыканта, а 59 - его возраст. Несмотря на то, что 60 лет Гарику исполнится только 1 декабря этого года, тур считается юбилейным.

В гастрольный тур вместе с Сукачевым поехал и вокалист, гитарист и основатель групп "СерьГа" и "Бригадиры" Сергей Галанин и блюзмен России Сергей Воронов.

Надо отдать должное музыкантам - несмотря на то, что ни одного из них никак нельзя назвать юным, энергия, которой заряжалась публика, и смесь из бурных танцев, спецэффектов и драйвовые, ироничные песни, которые заводят с первого аккорда, переполняли "Дзинтари". В пляс пустились даже те, кого нельзя назвать заядлыми меломанами. Концерт был наполнен безудержным весельем и угаром.

"Получить своё" смогли и те, кто пришёл немного погрустить под ностальгические звуки своих любимых хитов. Репертуар Сукачёва - не только про веселье, но и про каждого из нас - кажется, каждый его слушатель подсознательно примеряет текст практически каждой песни Сукачёва к своей биографии. Чего только стоит одна композиция "Ольга", прозвучавшая сегодня в юрмальском концертном зале.

"Кто-то не волен зажечь свет. Кто-то не в силах сказать "нет". Радугою стелется судьба-змея, Пожирает хвост, а в глазах – лед, А в груди – страх, а в душе – тоска. Больно ей, больно, да иначе нельзя. Но только вей, бей проруха-судьба, Разбуди слов рябиновый слог. Постучи в дверь, Пораскинь снег По лесам вех, Да по полям рек".

Гарик Сукачёв - не только популярный и узнаваемый музыкант, но и незаурядная творческая личность, которая на сцене проживает нечто больше, чем просто концерт. Именно поэтому его концерт с программой "59:59" содержал в себе как "параноидальный рок", мрачный свет и тяжёлую музыку, так и задор, лёгкость, рок-н-ролл и живое общение с публикой.