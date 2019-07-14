Он покончил жизнь самоубийством. О настоящем имени, "мультиформах" и страданиях Марко Ротко

Круг общения Ротко стал рости, в него входили другие художники абстрактного экспрессионизма. Марк часто посещал Метрополитен-музей. Особое внимание он уделял работам Рембрандта и то, как он использовал свет.

"Реальность была не столько изображена снаружи, сколько подсвечена изнутри. Если это то качество, которое мы часто видим в работах Ротко, оно не просто послужило чувственной приманкой, а стало выражением философских идей о сути картины и показало, как она может взаимодействовать с универсальными истинами", - писал в своем ретроспективном эссе сын художника, Кристофер Ротко.

В начале своей карьеры работы Ротко были написаны в стиле сюрреализма. Его вдохновляли городская жизнь и мифология, на его ранних картинах встречается все от образов метро и таинственных птиц до сцен Тайной Вечери и Распятия.

В какой-то момент художник решил взять перерыв в творчестве и посвятить себя изучению философии и классической драматургии. Он даже написал научную работу о том, как создается искусство. Текст назывался "Реальность художника" (The Artist's Reality). Ротко изучил такие темы как "обобщение со времен Возрождения", "влияние примитивных цивилизаций на современное искусство" и "искусство коренного населения (подразумевается США - прим.ред)". Таким образом Ротко снова показал, что, пытаясь сделать искусство более современным, он часто оглядывался назад.

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Художник пришел к абстракционизму постепенно. В своем письме 1943 года, которое было адресовано редактору The New York Times, Ротко и Готлиб дали определение зарождающемуся направлению абстрактного экспрессионизма.

"Мы предпочитаем простое выражение сложной мысли. Мы за крупные формы, потому что они обладают недвусмысленным влиянием. Мы за плоские формы, потому что они уничтожают иллюзию и раскрывают правду", - говорилось в письме.

Через три года стиль Ротко преобразился ключевым образом - он начал писать "мультиформы". Его картины стали представлять собой пестрые, цветные композиции из нечетких форм и клякс, заполняющих однотонный фон.

Вскоре стиль Ротко сформировался окончательно. Как писал его сын, "каждый, кто думает, что Ротко нашел свою формулу в 1949 году, которую он применял многократно на протяжении следующих 20 лет, поверхностно изучил его работы".

Несмотря на то, что Ротко выработал свой выигрышный стиль, его интерес к истории искусства вдохновлял картины художника и после 1940-х годов. В 1950 году он отправился в пятимесячное путешествие по Франции и Италии со своей женой Мелл. Они посетили множество церквей, увидели картины гениев искусства и осмотрели знаменитые старинные фрески. Это путешествие сильно повлияло на его будущие работы.

Тем временем карьера Ротко шла только вверх. В 1952 году Музей Современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке включил его работы в выставку 15 Americans, которая определила всю эпоху 20-го века. Его картины также представляли США на биеннале в Венеции в 1958 году.