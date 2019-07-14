Он покончил жизнь самоубийством. О настоящем имени, "мультиформах" и страданиях Марко Ротко

Имя Марка Ротко уже стало синонимом "чутким" холстам, на которых изображены комбинации цветных прямоугольных панелей сочных оттенков. Художник был искусным колористом. Самое настоящее удовольствие от его картин можно получить, просто смотря на то, как цвета, формы и фоны взаимодействуют друг с другом, особенно у краев холста.
Мягкие, но в то же время шероховатые границы, которые обрамляют его цветовые поля, создают одно настроение, в то время как более четкие и прямые линии центральных фигур влекут за собой совершенно другие эмоции. Альтернативное сопоставление похожих или полностью отличающиеся друг от друга тона - оттенки глубокого синего цвета в комбинации с темно-пурпурными или ярко-красный тон рядом с коричневым - вызывает абсолютно разные эмоциональные реакции.
Как отмечает портал ARTSY, с помощью применения характерной структуры, Ротко открыл бесконечное разнообразие. Несмотря на свою преданность современному и абстрактному виду живописи, художник находил свое вдохновение в античных и средневековых искусстве и архитектуре, а также в искусстве и архитектуре эпохи Возрождения.
Будучи эрудированным исследователем, живописец превращал свои школьные и унивеситетские знания истории искусства в готовые картины. Даже, если сначала его произведения покажутся непрозрачными и глухими ищущему определенные отсылки к чему-то зрителю, Ротко не возражал.
"Мои картины действительно представляют собой фасады. Иногда я открываю одну дверь и одно окно или две двери и два окна. Я делаю это исключительно толково. Намного больше власти в том, чтобы недоговаривать, чем рассказывать все", - говорил Ротко в одном из своих интервью.
Именно эта таинственность и сложность прославили его как одного из самых стойких и почитаемых живописцев 20-го века.
Марка Ротко при рождении звали по-другому - Маркус Яковлевич Роткович. Родился художник в 1903 году в городе Двинск, который теперь превратился в хорошо знакомый латвийцам Даугавпилс. Ротко - еврей по происхождению. В начале 20-го века жестокие, санкционированные государством погромы, вызванные "расцветом" антисемитизма, пронеслись по региону и побудили отца Ротко перевезти семью в США.
Так, в возрасте десяти лет Марк Ротко переехал в Портланд, штат Орегон. В связи с такой резкой сменой обстановки он всю жизнь чувствовал себя аутсайдером. Менее чем через год после переезда в США отец живописца Яков Роткович умер.
Молодость Марка Ротко тоже оказалась нелегкой. Он поступил в Йельский университет, где учился с 1921 по 1923 год. Однако администрация высшего учебного заведения дискриминировала студентов по этническому признаку: университет применял квоты по отношению к учащимся еврейского происхождения - им было запрещено участвовать в различных занятиях и мероприятиях, не связанных с университетской программой. Ротко бросил университет, так и не получив диплом.
Однако вместо того, чтобы вернуться домой, он решил переехать в Нью-Йорк, чтобы, как говорил сам художник, "послоняться по городу, повалять дурака, немного поголодать". В 1924 году Ротко стал посещать курсы рисования с натуры в "Лиге студентов искусств Нью-Йорка". Занятия вел художник-кубист Макс Вебер, влияние которого заметно в ранних работах Марка Ротко. Позже он поступил в "Новую школу дизайна" в Нью-Йорке.
Со временем уроженец Даугавпилса нашел то, что он так долго искал: в 1927 году Ротко стал посещать салон художника Милтона Авери. Вскоре Марк подружился с другими деятелями искусства, которые наведывались в лавку. Например, он стал тесно общаться с Барнеттом Ньюманом и Адольфом Готлибом.
Круг общения Ротко стал рости, в него входили другие художники абстрактного экспрессионизма. Марк часто посещал Метрополитен-музей. Особое внимание он уделял работам Рембрандта и то, как он использовал свет.
"Реальность была не столько изображена снаружи, сколько подсвечена изнутри. Если это то качество, которое мы часто видим в работах Ротко, оно не просто послужило чувственной приманкой, а стало выражением философских идей о сути картины и показало, как она может взаимодействовать с универсальными истинами", - писал в своем ретроспективном эссе сын художника, Кристофер Ротко.
В начале своей карьеры работы Ротко были написаны в стиле сюрреализма. Его вдохновляли городская жизнь и мифология, на его ранних картинах встречается все от образов метро и таинственных птиц до сцен Тайной Вечери и Распятия.
В какой-то момент художник решил взять перерыв в творчестве и посвятить себя изучению философии и классической драматургии. Он даже написал научную работу о том, как создается искусство. Текст назывался "Реальность художника" (The Artist's Reality). Ротко изучил такие темы как "обобщение со времен Возрождения", "влияние примитивных цивилизаций на современное искусство" и "искусство коренного населения (подразумевается США - прим.ред)". Таким образом Ротко снова показал, что, пытаясь сделать искусство более современным, он часто оглядывался назад.
Художник пришел к абстракционизму постепенно. В своем письме 1943 года, которое было адресовано редактору The New York Times, Ротко и Готлиб дали определение зарождающемуся направлению абстрактного экспрессионизма.
"Мы предпочитаем простое выражение сложной мысли. Мы за крупные формы, потому что они обладают недвусмысленным влиянием. Мы за плоские формы, потому что они уничтожают иллюзию и раскрывают правду", - говорилось в письме.
Через три года стиль Ротко преобразился ключевым образом - он начал писать "мультиформы". Его картины стали представлять собой пестрые, цветные композиции из нечетких форм и клякс, заполняющих однотонный фон.
Вскоре стиль Ротко сформировался окончательно. Как писал его сын, "каждый, кто думает, что Ротко нашел свою формулу в 1949 году, которую он применял многократно на протяжении следующих 20 лет, поверхностно изучил его работы".
Несмотря на то, что Ротко выработал свой выигрышный стиль, его интерес к истории искусства вдохновлял картины художника и после 1940-х годов. В 1950 году он отправился в пятимесячное путешествие по Франции и Италии со своей женой Мелл. Они посетили множество церквей, увидели картины гениев искусства и осмотрели знаменитые старинные фрески. Это путешествие сильно повлияло на его будущие работы.
Тем временем карьера Ротко шла только вверх. В 1952 году Музей Современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке включил его работы в выставку 15 Americans, которая определила всю эпоху 20-го века. Его картины также представляли США на биеннале в Венеции в 1958 году.
В течение 1960-х Ротко работал над двумя крупными и привязанными к своей локации проектами. Первым была серия картин в красных, черных, пурпурных и коричневых тонах в Гарвардском университете. Сам художник описывал эти работы как "сцены из цикла Пасхи" - от смерти Иисуса Христа до его воскрешения. Ротко был вдохновлен многочисленными картинами эпохи Ренессанса и фресками. По словам историков Джеффри Вайса и Джона Гейджа, более тусклые полотна символизируют страдания Христа в Страстную пятницу, в то время как яркие являются отсылкой к воскрешению и Пасхе.
В свою очередь в 1964 году коллекционеры Джон и Доминика Де Менил заказали у Ротко полотна для часовни в Хьюстоне. .
Учитывая поклонение художника церковной архитектуре, он идеально подходил для этой задачи. Ротко написал 14 крупномасштабных картин в пурпурных и черных цветах, теперь установленных вдоль стен восьмиугольного святилища.
"Это своего рода окно в будущее", - однажды объяснил рассказал изданию NPR историк часовни Суна Умари.
Сам Ротко "говорил, что яркие цвета как бы останавливают ваше зрение на холсте, где темные цвета выходят за рамки. И определенно вы смотрите на запредельное. Ты смотришь на бесконечность."
Незадолго после того как Ротко завершил работу над серией картин, у него возникла аневризма аорты. Его ментальное здоровье также начало ухудшаться.
Расставание художника с женой в 1969 году и поставленный ему диагноз эмфиземы только усугубили его состояние. В 1970 году Ротко покончил жизнь самоубийством в своей студии.
Когда годом позже открылась часовня семьи Де Менил, Доминика похвалила покойного художника.
"Как и все великие художники, которые следуют внутреннему зову, он пожертвовал всем лишним для своего видения. Послание, которое он должен был доставить, было вне времени", - заявила она.
Дух Ротко продолжает жить в его движущихся, отражающих картинах. Он оставил после себя сотни полотен, которые свидетельствуют как о его преданности студии, так и о его непоколебимой приверженности развитию современного искусства. Как писал его сын, несмотря на долги перед своими предшественниками, "художник для Ротко оставался великим герой-романтик, владеющим кистью более могущественной, чем перо или меч".
Марк Ротко добился этой доблести с помощью своих мастерских сопоставлений цвета на больших полотнах, вызывая почти религиозные ответы у тех, кто смотрит на его работы.
Галерея: 5-летие Центра искусств Марка Ротко в Даугавпилсе