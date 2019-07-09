В Instagram появилась защита пользователей от оскорблений

Глава Instagram Адам Моссери объявил о введении новых функций в приложение. Предполагается, что эти функции должны помочь бороться с кибербуллингом — травлей в интернете, которой особенно подвержены подростки. Анонс нововведения появился на сайте соцсети Instagram.
Новых функций будет две.
Первое касается самого размещения контента: прежде чем выставить вашу публикацию или комментарий, который система приложения посчитает оскорбительным, всплывет окно с предложением нажать кнопку "Я действительно хочу это опубликовать". Тестирование выявило, что большинство после этого решают не делать публикацию. Так, на опубликованном на сайте Instagram примере можно видеть, что приложение будет считать оскорбительными слова "уродливый" и "глупый".
Вторым нововведением будет возможность прятать комментарии к постам — их увидит только автор публикации, который будет сам решать, показывать ли отзыв остальным пользователям. Это будет сделано для тех случаев, когда хозяин профиля не хочет или не может заблокировать обидевшего его пользователя или пожаловаться на него техподдержке соцсети.