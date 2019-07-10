Ср, 10.07.2019
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Это вам не "Ералаш"! 32-летняя экс-супруга Бориса Грачевского снялась топлес

Анна Грачевская

ФОТО: https://www.instagram.com/anna_grachevskaya/

Бывшая жена создателя юмористического журнала "Ералаш" Анна Грачевская отдыхает на Мальдивах. Девушка гордится своей фигурой и делится с подписчиками в Instagram пикантными снимками.

"Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три", - подписала Анна серию снимков топлес.

Поклонники оставили восторженные комментарии под фото, но были и такие, кто упрекнул Грачевскую в злоупотреблении пластической хирургией. Стоит отметить, что Анна ранее рассказывала, что делала несколько операций. 

Вместе с Борисом Граческим Анна прожила в браке четыре года. За это время у пары родилась дочь. Рождение девочки не спасло брак. Супруги развелись со скандалом, а Грачевский потребовал, чтобы Анна вернула себе девичью фамилию.

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