Это вам не "Ералаш"! 32-летняя экс-супруга Бориса Грачевского снялась топлес

Поклонники оставили восторженные комментарии под фото, но были и такие, кто упрекнул Грачевскую в злоупотреблении пластической хирургией. Стоит отметить, что Анна ранее рассказывала, что делала несколько операций.

Вместе с Борисом Граческим Анна прожила в браке четыре года. За это время у пары родилась дочь. Рождение девочки не спасло брак. Супруги развелись со скандалом, а Грачевский потребовал, чтобы Анна вернула себе девичью фамилию.