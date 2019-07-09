Пожертвования сыграли роль? Нацблок пока не будет исключать Броку из партии

Национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) пока не будет принимать решения о возможном исключении Байбы Броки из партии, рассказал агентству LETA руководитель фракции VL-TB/LNNK в Рижской думе Дайнис Лоцис.
По его словам, партия на данный момент обладает скудной информацией о произошедшем, взятой в основном из СМИ.
"Мы сначала обязательно хотим услышать, что скажет сама Брока, хотим услышать ее версию произошедшего. И только после этого примем решение о дальнейших действиях", - заявил Лоцис.
Как свидетельствует информация на сайте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в этом месяце Брока пожертвовала нацблоку 2000 евро.
В целом с 2017 года Брока пожертвовала партии 12 000 евро. Самый крупный платеж был сделан в 2017 году - депутат пожертвовала нацблоку 8000 евро. В свою очередь с 2015 года выплатила Национальному объединению членские взносы на сумму в 9600 евро. Один членский взнос Броки составлял от 300 до 500 евро.
Как сообщалось ранее, в понедельник по делу о взятке в размере по крайней мере 20 тыс. евро KNAB задержал трех человек, в том числе депутата Рижской думы и заместителя ректора Латвийского университета (ЛУ) по юридическим вопросам Байбу Броку (VL-TB/LNNK).
KNAB распространил информацию о том, что в рамках ранее начатого уголовного процесса были проведены неотложные процессуальные действия, в том числе обыски. Начат уголовный процесс о предложении взятки государственному должностному лицу и принятии взятки.
KNAB располагает информацией, что государственное должностное лицо, будучи председателем закупочной комиссии, предположительно действовало в интересах конкретных лиц и приняло предложение предпринимателей о взятке в размере не менее 20 000 евро, которая была оформлена как пожертвование.
Документы свидетельствуют, что председателем закупочной комиссии в 2019 году была именно Брока.
Более детальную информацию KNAB предоставит, как только это будет возможно без ущерба для расследования.
Связаться с Брокой агентству LETA не удалось, ее телефон выключен.