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  • "Татушка" Юлия Волкова продолжает шокировать поклонников неожиданной пластикой

"Татушка" Юлия Волкова продолжает шокировать поклонников неожиданной пластикой
Видео

Юлия Волкова

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Экс-солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова записала видеообращение для своих фанатов, которые посетят 13 июля концерт в Эстонии. Но из-за черезмерной пластики артистку невозможно узнать на этом видео. Об этом пишет Limon.ee.

В Эстонии (в Эльва) 13 июля состоится концерт Rally Estonia, где в качестве хедлайнера выступит знаменитая "татушка" Юлия Волкова.

Вместе с ней на сцену выйдут эстонские коллективы: Nancy, Caater и Põhja-Tallinn и Caater.

Портал отмечает, что многим мужчинам нравятся новые большие губы певицы.

Видео: приглашение артистов на концерт в Эстонии

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