"Татушка" Юлия Волкова продолжает шокировать поклонников неожиданной пластикой

Экс-солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова записала видеообращение для своих фанатов, которые посетят 13 июля концерт в Эстонии. Но из-за черезмерной пластики артистку невозможно узнать на этом видео. Об этом пишет Limon.ee.