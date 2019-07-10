"Татушка" Юлия Волкова продолжает шокировать поклонников неожиданной пластикой
Экс-солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова записала видеообращение для своих фанатов, которые посетят 13 июля концерт в Эстонии. Но из-за черезмерной пластики артистку невозможно узнать на этом видео. Об этом пишет Limon.ee.
В Эстонии (в Эльва) 13 июля состоится концерт Rally Estonia, где в качестве хедлайнера выступит знаменитая "татушка" Юлия Волкова.
Вместе с ней на сцену выйдут эстонские коллективы: Nancy, Caater и Põhja-Tallinn и Caater.
Портал отмечает, что многим мужчинам нравятся новые большие губы певицы.
Видео: приглашение артистов на концерт в Эстонии