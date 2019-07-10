Подробности трагедии в Пуэрто-Рико: семья погибшей девочки винит компанию

На Royal Caribbean сообщили, что "очень сожалеют" о произошедшем, однако подробнее дело не комментируют, уважая право семьи на неприкосновенность частной жизни.

В свою очередь представляющий семью Хлои Виганд адвокат указал, что на окне должны были быть предупреждающие надписи.

Адвокат Майкл Винклман отметил, что девочка выпала через открытое окно, которое должно было быть закрытым. Он отклонил версию, что девочка выпала из рук дедушки, как изначально утверждала полиция Пуэрто-Рико.

Хлоя играла с дедушкой в предусмотренной для детей водной зоне отдыха. "Хлоя хотела постучать по стеклу", как она делает это на хоккейных играх брата, указал Винклман.

Дедушка поднес ее к окну, думая, что впереди стекло, "но его не было, и она мгновенно исчезла".

"Семья требует ответа на вопрос, почему в стене детской зоны, состоящей из фиксированных окон, одно было открыто? Почему в столь опасном месте не было предупреждение, знака или сообщения?" - вопрошает адвокат.

Винклман отметил американским СМИ, что считает это халатностью.

Семья Вигандов по-прежнему находится в Пуэрто-Рико, пока ведется следствие против дедушки Хлои Сальваторе Анелло.