В Риме госпитализирован режиссер "Калигулы" Тинто Брасс

Мастер эротического кино накануне вечером, согласно словам его жены, испытал резкий скачок температуры и был доставлен в больницу. Состояние 86-летнего режиссера - тяжелое.

"Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением", - сообщила его супруга Катерина Варци.

В 2010 году Брасс перенес кровоизлияние в мозг. Оправившись от него, он снова приступил к обычной деятельности и работал над новой кинолентой.