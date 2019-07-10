В Риме госпитализирован режиссер "Калигулы" Тинто Брасс

10 июля итальянский кинорежиссер Тинто Брасс был срочно госпитализирован в клинику "Сант-Андреа". В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Мастер эротического кино накануне вечером, согласно словам его жены, испытал резкий скачок температуры и был доставлен в больницу. Состояние 86-летнего режиссера - тяжелое.
Согласно информации местных СМИ, он находится в тяжелом состоянии.
"Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением", - сообщила его супруга Катерина Варци.
В 2010 году Брасс перенес кровоизлияние в мозг. Оправившись от него, он снова приступил к обычной деятельности и работал над новой кинолентой.
Кинорежиссер Тинто Брасс стал широко известен благодаря своим фильмам "Калигула", "Нарушая запреты" и другим работам.