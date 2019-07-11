Смерч в Балвском крае: самоуправление поможет пострадавшим хозяйствам

Осмотрев разрушенные хозяйства и приняв во внимание планы владельцев хозяйств по поводу разрушенных зданий, комиссия по социальным делам приняла решение о выплате пяти хозяйствам в общей сложности 7525 евро для компенсации ущерба.

При этом 50% этой суммы самоуправлению Балвского края компенсирует Министерство охраны окружающей среды и регионального развития.

Комиссия приняла решение выплатить двум из пяти разрушенных хозяйств максимальное пособие в размере шести минимальных месячных зарплат или 2580 евро.

Одно из хозяйств получит пособие в размере четырех минимальных месячных зарплат, потому что разрушенный дом этого хозяйства используется только сезонно.

Хозяйству, которое пострадало меньше остальных, будет выделено пособие в размере одной минимальной месячной зарплаты.

Еще одно хозяйство получит половину минимальной месячной зарплаты.

Как сообщалось ранее, в прошлую субботу после обеда смерч в Берзпилсской волости Балвского края разрушил несколько домов. Мощный смерч пронесся по территории волости около трех часов дня со стороны Гулбене по направлению в Ругаи.

Также смерч причинил разрушения на Голварском кладбище и повалил множество деревьев в лесах.

В одном из пострадавших от смерча крестьянских хозяйств агентству LETA рассказали, что на его территории находилось семь построек, шесть из которых практически уничтожены, в том числе жилой дом. Смерч над хозяйством бушевал около 3 минут, его хозяин и 87-летняя мать мужчины не пострадали.

Автор видео: Пользователь Twitter kristians_k